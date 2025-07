Yolanda Andrade reaparece desde las playas de Tulum, tras ser diagnosticada con presunta esclerosis múltiple | VIDEO

Luego de varios meses de estar alejada de su programa Mojoe el cual conduce desde hace varios años junto a su mejor amiga, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales, pues, la también actriz de origen sinaloense se encuentra en Tulum en donde desde hace varias semanas se ha estado recuperando y llevando una vida más tranquila.

Y es que, es en el Estado de Quintana Roo en donde la querida conductora se encuentra llevando su recuperación luego de que se filtró la noticia de que padece de esclerosis múltiple, debido a esto es que fanáticos de Yolanda se han preocupado, sin embargo, ella trata de siempre compartir cómo se encuentra y hace tan solo unas horas publicó un video desde la playa.

Yolanda Andrade reaparece en redes

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz y conductora nacida en Culiacán, Sinaloa compartió un video en el que se le ve caminando por las paradisíacas playas de Tulum, aunque en dicho clip parece que habla, no se puede escuchar la voz de Yolanda ya que la presentadora musicalizó con un tema de Shania Twain.

Pese a que no se alcanza a percibir su voz, se puede apreciar que la conductora aún tiene problema para hablar, cabe recordar, que durante sus últimas apariciones en televisión no podía articular bien las palabras; además de esto Andrade camina apoyada por un palo, presuntamente para no hundirse en la arena, sin embargo, también podría estar necesitando este artefacto para tener más fuerzas para caminar.

“Paso a pasito. Gracias por estar conmigo”, escribió Yolanda Andrade en su cuenta de Instagram junto con el video que acabamos de describir, en su publicación, amigas de la conductora aplaudieron verla cada vez más recuperada y le dejaron mensajes de cariño y de apoyo.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Desde el año 2023, la actriz y conductora comenzó con fuertes problemas de salud lo que derivó en que se le diagnosticara un aneurisma, debido a esto es que la presentadora utilizó por varios meses un parche en el ojo. Sin embargo, hace unos meses, un productor de teatro filtró un audio con la conductora en el que se le oye decir a Andrade que le fue diagnosticada esclerosis múltiple.