Tiktoker crea canción sobre la camioneta de Wendy Guevara y el pleito con Marlon Colmenarez

Wendy Guevara está involucrada en un escándalo tras darse a conocer el proceso legal en el que se encuentra la influencer debido a que un hombre falsificó su firma para vender un automóvil que está a su nombre, está noticia se hizo mediática y ahora ya hasta tiene una canción viral.

La creadora de contenido no ha mencionado la identidad del hombre que intentó falsificar su firma, pero en redes sociales rápidamente se especuló que se trataba de Marlon Colmenarez, con quien estuvo vinculada sentimentalmente, aunque ella no confirmó nada, fue el chico quien salió a defenderse y compartir un video explicando la situación.

Después de una serie de declaraciones entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez, el tiktoker Roy Cuervo hizo una canción que estilo parodia en donde explica lo que sucedió entre la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos" y el hombre con el que estuvo vinculada sentimentalmente, a pesar de que ellos puntualizaron en que solo son amigos.

Wendy Guevara hizo público que inició un proceso legal al descubrir un intento de fraude, ya que una persona intentó utilizar su identidad y falsificar su nombre, por lo que mencionó que llegaría hasta las últimas consecuencias, por lo que después Marlon salió a decir que la famosa le regaló ese automóvil.

“La voy a vender para comprarme otra, o sea, yo voy a dar la camioneta e iba a dar 200 mil pesos más para comprarme otra, no es que la estoy vendiendo porque me estoy muriendo de hambre ni nada por el estilo (…) La camioneta me la regalaste, si tú hubieras gastando un millón de pesos regalándole algo a alguien después no se lo puedes estar quitando, ya lo que se dio se dio, si según lo hiciste de corazón ya supéralo, olvídalo, ya pasó. Se la pasa manteniendo hombres”, dijo Marlon Colmenarez.