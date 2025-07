Sujeto es víctima de una Jennifer Aniston falsa que le juró amor eterno y le robó dinero | VIDEO

Un impactante caso de fraude digital sacude a la comunidad de Southampton, donde Paul Davis, de 43 años y desempleado, fue víctima de una elaborada estafa romántica. De acuerdo con lo redactado por el diario The Sun, se suplantó la identidad de la famosa actriz Jennifer Aniston mediante el uso de deepfakes. Davis, quien padece depresión, reveló haber sido engañado para enviar dinero a delincuentes que manipulaban videos y mensajes para parecer celebridades de alto perfil como Aniston, Elon Musk y Mark Zuckerberg.

La odisea de Paul comenzó hace unos cinco meses, cuando los estafadores lo contactaron. La situación escaló al recibir un video supuestamente de Jennifer Aniston, donde el deepfake le declaraba su amor y le pedía dinero, incluso acompañando la solicitud con lo que parecía ser una copia de su licencia de conducir.

"Creí que era realmente ella", confesó Davis a medios locales. "Me dijo que me amaba y me mostró lo que parecía su licencia. Me sentí especial, creí que era real". Engañado por la sofisticación del fraude, Paul envió más de 200 Libras en tarjetas de regalo de Apple, una suma significativa para él (más de 5000 pesos mexicanos).

Los estafadores no se detuvieron ahí. Continuaron acosando a Davis con promesas de premios en efectivo, vehículos de lujo y otros incentivos, respaldando sus afirmaciones con certificados falsos y documentos de identidad manipulados. Este patrón es común en las estafas románticas, donde los delincuentes construyen una narrativa elaborada para extraer fondos de sus víctimas.

"No podía creer lo real que se veía todo", lamentó Davis. "Me prometían millones, coches de lujo. Era abrumador", contó en entrevita con el diario The Sun

Los deepfakes de internet

Este incidente subraya la creciente amenaza de los deepfakes, videos y audios generados por inteligencia artificial que son casi indistinguibles de la realidad. Expertos en ciberseguridad advierten que estas tecnologías son cada vez más utilizadas por estafadores para crear engaños altamente convincentes.

Los deepfakes transforman el panorama del fraude. Debes estar atento a las situaciones cuando se te presenten o advertir a tus familiares. Sobre todo cuando involucra mensajes de gente famosa que te pide dinero u otra clase de favores a través de las redes sociales.

El caso de Paul Davis es un claro recordatorio de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los individuos ante las avanzadas técnicas de suplantación de identidad. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al interactuar en línea, especialmente con solicitudes de dinero o información personal, desconfiar de cualquier mensaje inesperado de figuras públicas. Es fundamental verificar la autenticidad de las comunicaciones a través de canales oficiales y buscar ayuda si se sospecha de un fraude.