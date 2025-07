Sergio Mayer habló con Pilar Montenegro y filtra cuál es el estado de salud de la cantante: "Estaba cansada"

A inicios de esta semana el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani, informó que la cantante y actriz, Pilar Montenegro, estaba pasando por un complicado momento de salud que pone en riesgo su vida. Trascendió que la exintegrante de "Garibaldi" estaba al borde de la muerte.

Ante esta situación, Sergio Mayer, compañero de Pilar Montenegro en "Garibaldi", fue cuestionado sobre la salud de la también actriz de telenovelas. El exparticipante de "La Casa de los Famosos México" aseguró que aún tiene contacto con la famosa de 53 años de edad.

La mañana de este miércoles 2 de julio el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con el actor y cantante, Sergio Mayer. El famoso fue cuestionado sobre el reciente reporte de salud de su excompañera en "Garibaldi", Pilar Montenegro.

En este sentido, Sergio Mayer dijo que mantiene comunicación con Pilar Montenegro. El modelo detalló que hace dos semanas platicó con la cantante y con varios integrantes de su familia, quienes le explicaron que la famosa estaba "bien" y "descansando".

"Yo le escribo y me responde, nunca me manda mensaje de voz, siempre me responde escrito. Hace dos semanas me comuniqué con ella, me respondió su mamá, su hermana, me dijo que estaba bien, que estaba cansada, descansando", indicó el actor.