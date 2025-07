¿Por qué Sean "Diddy" Combs no recibirá cadena perpetua pese a ser encontrado culpable?

Desde que comenzó la semana se tenía la expectativa de la sentencia que recibiría Sean "Diddy" Combs, luego de haber sido acusado de cinco cargos: conspiración de crimen organizado, dos cargos de tráfico sexual y dos de transportación para ejercer la prostitución. Aunque se declaró inocente de todos los cargos, el cantante fue declarado culpable por las autoridades en el cargo de transportación para ejercer la prostitución, siendo absuelto en los cargos más graves.

Sean "Diddy" Combs no enfrentará la cadena perpetua, en cambio, Marc Agnifilo, abogado defensor de Diddy, solicitó su inmediata liberación aludiendo que "ha sido absuelto de cargos muy graves, y ha sido condenado por un cargo mucho menos grave". A esta petición de libertad se opone la fiscal federal adjunta, Maurene Comey, quien dijo ante el tribunal que el gobierno se opone a la moción de la defensa para liberar a Sean Combs.

Entonces, si fue declarado culpable por dos delitos de transportación para participar en prostitución, ¿por qué esta mañana no fue sentenciado a cadena perpetua Sean "Diddy" Combs? Aquí te compartimos lo que se sabe, luego del veredicto, en donde por cierto, se describió al intérprete de "I'll be missing you" como tranquilo y sentado con las manos entrelazadas en el regazo.

Crédito: Archivo.

¿Porqué Sean "Diddy" Combs no fue sentenciado a cadena perpetua si fue encontrado culpable?

Dos son los cargos en los que se declaró culpable a Sean "Diddy" Combs: transportación para participar en prostitución en relación con la víctima de apellido Ventura y transportación para participar en prostitución en relación con una segunda víctima de quien se protegió completamente su identidad, así como de otros trabajadores sexuales.

Por cada uno de los cargos la posible sentencia es de 10 años de cárcel, no se castiga con cadena perpetua, por eso es que Sean "Diddy" Combs no enfrenta este castigo y sí el de 20 años de prisión.

En relación a Ventura, hubo reacción al saberse que se le declaró culpable al cantante del delito del que ella fue víctima. En un comunicado, su abogado, Doug Wigdor, indicó:

Todo este proceso penal comenzó cuando nuestra cliente C. Ventura tuvo la valentía de presentar su demanda civil en noviembre de 2023. Si bien el jurado no declaró a Combs culpable de tráfico sexual más allá de toda duda razonable, allanó el camino para que el jurado lo declarara culpable de transportación para ejercer la prostitución

El abogado reafirmó que "al compartir su experiencia, Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia".

La madre de Sean "Diddy" Combs tras el veredicto

¿Cuál era el castigo por el que sí se daría cadena perpetua a Sean "Diddy" Combs?

A continuación te compartimos los cargos por los que Sean "Diddy" Combs fue acusado, siendo el de conspiración de crimen organizado el que daba una posible sentencia de cadena perpetua, sin embargo, este fue uno de los delitos de los que se absolvió al estadounidense de 55 años de edad.

Cargo 1. Conspiración de crimen organizado. Sentencia máxima de cadena perpetua : Inocente.

: Inocente. Cargo 2. Tráfico sexual forzado, por fraude o coerción. Relacionado con la víctima de apellido Ventura y trabajadores sexuales. Sentencia mínima de 15 años, máxima de cadena perpetua : Inocente.

: Inocente. Cargo 3. Transportación para participar en prostitución. Relacionado con la víctima de apellido Ventura y trabajadores sexuales. Sentencia máxima de 10 años: Culpable.

Cargo 4. Tráfico sexual forzado, por fraude o coerción. Relacionado con la víctima de la que se protegió identidad. Sentencia mínima de 15 años, máxima de cadena perpetua : Inocente.

: Inocente. Cargo 5. Transportación para participar en prostitución. Relacionado con la víctima de la que se protegió identidad. Sentencia máxima de 10 año: Culpable.

No se le sentencia entonces a cadena perpetua porque en los cargos que se castigan con esa pena, se le declaró inocente.