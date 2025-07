Ni huevito en salsa ni frijoles, Christian Nodal desmiente a Ángela Aguilar y niega que le haga de comer

Aunque ha pasado un año del escándalo por destapar su relación, la polémica persiste en el matrimonio de Christian Nodal. Y es que las declaraciones tanto del cantante como de su famosa esposa, Ángela Aguilar, siguen despertando reacciones en el público, como la más reciente en la que el sonorense contradice la versión de la artista en la que afirmó consentirlo con elaborados platillos por los que, incluso, lleva una parrilla en cada uno de sus viajes.

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” están por celebrar su primer aniversario de bodas y no han evitado ser cuestionados sobre la vida de casados, pues llegaron al altar de manera precipitada tan sólo unas semanas después de haber hecho público su romance. Sin embargo, fueron las revelaciones de Ángela Aguilar lo que desataron una ola de reacciones en redes sociales, pues habló sobre sus dotes al cocinar y cómo es que su esposo se percata cuando los alimentos no fueron elaborados por ella.

La voz de “Botella tras botella” habló sobre su vida en matrimonio con Ángela Aguilar y al ser cuestionado sobre su platillo favorito preparado por la cantante, destacó una receta elaborada con huevo. Las declaraciones de Nodal surgieron durante la entrevista con “El Terrible” hace algunos meses, pero fueron retomadas en TikTok ya que desmiente la versión de la artista al puntualizar en que no había probado ningún otro platillo de su esposa.

“Blanquillos bastante deliciosos, con salsita y todo sí. Comida no me ha tocado”, expresó Christian Nodal dejando así de lado toda declaración de Ángela Aguilar sobre sus dotes culinarios.

Las palabras de la menor de los Aguilar se hicieron virales de inmediato, pues afirmó que viaja con una pequeña parrilla en la que elabora toda clase de platillos para Christian Nodal. La llamada “Princesa del regional mexicano” aseguró que esta práctica es algo que aprendió de su abuela, la cantante Flor Silvestre, quien hacía lo mismo con su familia para consentirlos ante su ajetreado estilo de vida entre conciertos.

"Él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortitas que yo le hago, los frijoles se da cuenta, de verdad se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles, es muy extraño, pero bueno”, dijo para “Los 40 México” en donde también aseguró que de no dedicarse a la música le hubiera gustado estudiar gastronomía ya que considera que la comida es una forma de expresar cariño por sus seres queridos.