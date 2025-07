Karla Sofía Gascón pide desesperadamente detener los ataques en su contra: “Paren esta locura”

La polémica en la que se vio envuelta Karla Sofía Gascón desatada por su participación en la cinta “Emilia Pérez” habría influido en la decisión de La Academia de excluirla este año. Al respecto, la actriz española se dijo agradecida y dispuesta a respetar la decisión, pero no tuvo la misma reacción ante los insistentes ataques que ha recibido desde entonces a través de redes sociales, algo ante lo que exigió un alto.

La Academia de Hollywood envió este año más de 500 invitaciones, entre éstas a la actriz mexicana Adriana Paz que también fue parte de la película a cargo del director francés Jacques Audiard. Pese a que Karla Sofía Gascón hizo historia como la primera mujer transgénero nominada al obtener un lugar en la categoría Mejor actriz, fue excluida por lo que de inmediato surgieron teorías sobre el motivo destacando sus declaraciones y mensajes antiguos en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Sofía Gascón publicó un extenso mensaje en el que retoma el tema sobre sus mensajes antiguos publicados en X poniendo en duda su veracidad y asegurando que surgieron con la intención de crear un "monstruo de Hollywood" justo en medio del escándalo por su papel en “Emilia Pérez” y en el marco de la entrega de premios, sobre todo en los Oscar en donde estaba nominada.

La actriz hizo un desesperado llamado a detener los comentarios negativos y ataques que ha recibido en redes sociales desde entonces puntualizando en que no reconoce como suyos los mensajes ofensivos que se hicieron virales: “Realmente no tiene sentido que hayan tomado una publicación de hace diez años y otra de dos años después, publicaciones que ni siquiera reconozco como mi propia, de una cuenta que ni siquiera tenía mi nombre, hechas en respuesta a noticias horribles”.

“Pido amablemente: por favor, déjenme en paz. No hay base para la campaña mediática en mi contra. Sólo soy una actriz que nunca ha hecho daño a nadie, alguien que te puede gustar más o menos, de acuerdo o no, pero sobre todo, soy un ser humano. Así que por favor, paren esta locura. Ya has causado suficiente daño innecesario. Paren la transfobia”, escribió la actriz.