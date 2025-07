Julián Gil cobró casi 3 millones de pesos por revelar oscuros secretos de Marjorie de Sousa, asegura Javier Ceriani

Aunque cada uno hace su vida por separado, los escándalos no terminan para la ex pareja conformada por Julián Gil y Marjorie de Sousa, ahora es Javier Ceriani quien asegura que el actor cobró casi tres millones de pesos por revelar algunos secretos de la celebridad en un programa de televisión.

La primera temporada del reality show “Secretos de pareja” estuvo reveladora, no solo por las celebridades que formaron parte, en donde destacan Poncho De Nigris y Marcela Mistral, así como Bárbara de Regil junto a su esposo Fernando Schoenwald y de igual forma Julián Gil y su actual pareja Valeria Marín.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani dio a conocer que presuntamente Julián Gil cobró 150 mil dólares por participar en “Secretos de pareja”, y ahí dar a conocer algunos de los momentos que vivió al lado de Marjorie de Sousa, actriz con quien sostuvo un tórrido romance y con quien además tiene un hijo.

150 mil dólares al cambio actual corresponde a más de 2 millones 800 mil pesos, por lo que esta sería la cifra millonaria que le pagaron a Julián Gil por participar en el proyecto en el que dejó al descubierto algunos detalles de su relación actual con Valeria Marín y también con sus ex novias y madres de sus hijos, tal y como lo es Marjorie de Sousa.

En el reality show “Secretos de pareja”, Julián Gil confesó algunos de los secretos que vivió con Marjorie de Sousa, uno de los que más causó impacto fue que reveló un episodio de violencia en el que aseguró que ella presuntamente lo habría golpeado tras una discusión fuerte que tuvieron.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que, me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, conto el famoso frente a los otros participantes, incluida su esposa Valeria Marín.