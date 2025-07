Integrante de Grupo Frontera queda fuera de la banda y nadie le avisó: "esta decisión no fue tomada por mí"

A tan solo unos meses de haberse recuperado de la polémica por el supuesto apoyo al actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora, los integrantes de Grupo Frontera, nuevamente vuelven a convertirse en tendencia, esto debido a que uno de los músicos que era parte de la agrupación anunció su salida de la banda.

Pese a que el músico anunció que ya no formaba parte de Grupo Frontera, la polémica ha comenzado a circular en redes sociales debido a que el joven asegura que nadie le había avisado de que ya no formaría parte de la exitosa agrupación texana.

Se trata de Brian Ortega, el encargado de tocar el bajo en la agrupación, el joven músico utilizó sus redes sociales para dar a conocer la lamentable noticia de su separación de Grupo Frontera, lo cual él mismo asegura que se trata de una decisión en la que él no estuvo involucrado.

Fue en su cuenta oficial de Instagram la cual aún sigue siendo @brian__frontera esto en alusión a la banda a la que perteneció durante 3 años y medio, en donde el músico quiso sincerarse con sus fanáticos y dejó claro que se encuentra muy sorprendido con la decisión que tomaron por él.

“Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó. Y estoy seguro que cómo muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido.”, se lee al inicio del comunicado de Brian