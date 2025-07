Imelda Garza revela que a José Julián lo bulleaban en la escuela por culpa de Maribel Guardia | VIDEO

Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa y madre de José Julián, finalmente habló sobre la compleja dinámica familiar que rodea a su hijo, dejando clara su postura respecto a la convivencia con Maribel Guardia y la desvinculación total con Marco Chacón.

En recientes declaraciones, Garza Tuñón fue directa sobre la decisión de que su hijo no conviva con ciertas personas. "Mi razón para que no convivan es que no existe ningún lazo sanguíneo. Mi hijo y yo tenemos el derecho supremo de decidir a quién ve y a quién no; él está muy seguro de a quién quiere ver y con quién quiere estar", afirmó.

Imelda también reveló detalles sobre un supuesto ambiente hostil creado en la escuela de José Julián, situación que la preocupa profundamente. "La escuela donde lo tenían manipuló a las mamás de su salón, generando un ambiente muy feo. Los niños comenzaron a decirle cosas a mi hijo sobre su madre. Lo peor que existe es una persona violenta contra tu mamá", denunció.

Imelda asegura que no quiere que su hijo vea a Marco Chacón. Crédito: @imeldatunon

Imelda Garza revela la razón detrás de su distanciamiento con Maribel Guardia

Respecto a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, Garza Tuñón fue tajante en su distanciamiento. "Él no tiene nada que ver; no es su abuelo, eso es todo. Tengo mis razones, pero me parece innecesario mencionarlas, es como echarle limón a la herida. No estamos para eso; ya se causó mucho daño, se generaron muchos chismes, ahora es momento de buscar paz", explicó. Sus palabras reflejan un deseo de cerrar ciclos.

A pesar de las tensiones, Imelda Garza Tuñón expresó sus buenos deseos hacia Maribel Guardia, refiriéndose a su estado de salud. "No sé si padece alguna enfermedad, le deseo de todo corazón que se recupere, que se refugie en su esposo y su sobrina. Es una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy amable. Creo que logrará salir adelante, lo conseguirá", manifestó. Este gesto, a pesar de la distancia marcada, muestra un lado compasivo y empático por parte de Imelda.

Finalmente, Imelda sugirió que la iniciativa para una posible reconciliación o acercamiento con su pequeño debe partir de Maribel Guardia. "Debe haber una reunión, espero que ella luche por eso. Ella tiene que luchar, yo no moveré un dedo en este asunto", concluyó, dejando la puerta abierta a un futuro encuentro, pero aclarando de quién es la responsabilidad.