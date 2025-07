Estrella infantil del cine mexicano se alejó por el acoso de un director y ahora vende en el tianguis

El cine mexicano está marcado por el talento de grandes actores y actrices que comenzaron su carrera desde muy corta edad. Tal y como sucedió con Lucy Buj, quien se retiró de manera repentina a los 10 años de edad pese a que su carrera se encontraba en uno de sus mejores momentos. La estrella infantil trabajó junto a grandes de la industria como Silvia Pinal y Evangelina Elizondo, pero vio apagarse su sueño cuando fue acosada por un director y ahora desea regresar.

Lucy Buj comenzó su carrera con tan sólo seis años de edad en la cinta “Gregorio y su ángel” de 1966 y su talento innato la llevó a ser parte de importantes proyectos en la industria, aunque fue la cinta “María Isabel” en la que realizó el papel de Rosa Isela la que impulsó de manera importante su carrera y compartió créditos con Silvia Pinal, Norma Lazareno, Irma Lozano, José Suárez, Eric del Castillo y María Antonieta de las Nieves.

Lucy Buj revela el motivo por el que se alejó del cine

En entrevista para el canal de YouTube “Historias, mitos y tragedias del cine mexicano” con el periodista Edmundo Pérez, la actriz habló de su incursión a la industria gracias a una de sus tías que vio en ella un gran talento. También habló sobre su experiencia a tan corta edad y cómo, pese a ello, vivió un difícil momento cuando un director la acosó y tras ello decidió no continuar en la industria.

Lucy Buj realizó el papel de Rosa Isela en la cinta "María Isabel" junto a Silvia Pinal. Foto: FB LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO

"Todo salió muy bien y cuando entré con el director, muy prepotente, odioso, me dijo: ‘Si quieres firmar tu contrato, te veo hoy a las 11 en mi casa’. Le dije: ‘Sabe qué, yo todavía juego a las Barbies, no soy precoz. Si usted quiere que yo firme, hable con mi mamá, ya llegó'. Cuando salí dije: ‘Nunca más, hasta aquí llegó mi carrera'", reveló.

¿Qué fue de Lucy Buj? La actriz desea volver ante las cámaras

Aunque sólo participó en siete películas su simpatía, carisma y talento la mantiene en la memoria del público y así lo relató Lucy Buj, pues aseguró que pese a que ha pasado el tiempo algunas personas la han reconocido en el tianguis donde vendía mercancía: “Según la gente no he cambiado mucho (…) Me decían: ‘Ay, señora, yo la conozco’”.

Tras abandonar repentinamente la industria, Lucy Buj continuó con sus estudios y terminó la secundaria y la preparatoria para después hacer la carrera de intérprete y traductora con el propósito de trabajar en la embajada. Se casó a los 26 años y tuvo una hija, aunque su matrimonio terminó y luego se casó con un hombre argentino con quien ha estado desde hace 33 años. La actriz expresó su deseo por volver a la industria en la que alguna vez gozó tanto éxito.