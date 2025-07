Esposo de Bárbara de Regil enfurece con Bernardo Flores y le reclama por comentario a la actriz

“Secretos de parejas” ha dado de qué hablar desde su estreno por las fuertes polémicas y desencuentros protagonizados por sus participantes. Entre ellos Bárbara de Regil que esta vez encaró a Bernardo Flores por comentarios inapropiados que la hicieron sentirse incómoda durante una dinámica, al escucharlos su esposo, Fernando Schoenwald, enfureció desatando una intensa discusión con el actor.

El reality show ha llevado al límite y pone a prueba la comunicación y confianza de las cuatro parejas participantes: Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald; Poncho De Nigris y Marcela Mistral; Julián Gil y Valeria Marín, y Bernardo Flores y Sury Sadai. Algunos de ellos han visto tambalear la estabilidad que creían tener en su relación debido a las complicadas dinámicas en las que han mostrado una nueva faceta de ellos al público testigo de la controversia que los rodea ante las cámaras.

Durante una cena con todos los participantes, la protagonista de “Rosario Tijeras” encaró a Bernardo Flores por comentarios inapropiados que la hicieron sentir incómoda durante una dinámica en la que cambiaron de parejas para tener citas. Y es que el actor usó más de una vez la palabra “cog**” en la conversación con Bárbara de Regil, incluso proponiendo hacer una escena romántica en un jacuzzi.

“Cuando él llegó lo primero que me dijo fue: ‘Que vamos a cog** o qué’. Siguió la plática y el tequila y volvió a decir la palabra cog**, después de que me propuso actuar una escena romántica ultra exagerada que le dije por supuesto que no es una agresión sexual, aquí no somos actores”, dijo molesta Bárbara de Regil.