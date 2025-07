El idol K-Pop Shim Jaehyun, ex de F.ABLE, muere a los 23 años tras luchar contra la leucemia

Recientemente, se dio a conocer el sensible fallecimiento del cantante surcoreano Shim Jaehyun, quien era famoso por formar parte del grupo K-Pop F.ABLE. De acuerdo con diversos medios coreanos, el joven idol falleció a los 23 años tras luchar silenciosamente contra la leucemia, pues nunca hizo público su padecimiento.

Nacido el 7 de abril de 2002, Jaehyun debutó con F.ABLE en junio de 2020 bajo el sello Haeirum Entertainment. En aquel entonces, asumió el papel de maknae por ser el menor de los miembros, pues solamente tenía 18 años. Sin embargo, tenía una de las mejores voces del grupo, por lo que rápidamente recibió el amor de sus fans.

Aunque F.ABLE no alcanzó el éxito de grupos como TWICE o BTS, lo cierto es que Jaehyun mantenía un grupo de fans en Corea del Sur, quienes se han mostrado muy tristes con la noticia, ya que el idol siempre se mostró sonriente y amable en el escenario pese a sus problemas de salud.

¿Jaehyun tenía leucemia?

Según medios coreanos, Shim Jaehyun nunca reveló que estaba enfermo de leucemia, pues poco antes de su muerte había mejorado, por lo que se pensó que pronto estaría sano y listo para regresar a cantar. Sin embargo, en los últimos días su salud se deterioró y finalmente falleció.

De hecho, sus ex compañeros de F.ABLE tampoco sabían que estaba enfermo, pues en redes sociales lamentaron la noticia y compartieron algunas palabras para el fallecido cantante. "Jaehyun, me enteré demasiado tarde... Siento mucho no haber podido estar en tu último viaje. A veces pienso en cómo podría haberlo hecho mejor, y me arrepiento", escribió Hojun.

