¿Cinthia Aparicio embarazada? Alexis Ayala responde a los rumores sobre la llegada de un bebé

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo gracias a la conexión que existe entre ellos reflejada ante el público; sin embargo, también enfrentaron una ola de críticas debido a que el actor es 27 años mayor que la actriz, sobre quien recientemente surgieron rumores de que podría estar embarazada desatados por el actor y conductor Sergio Mayer.

En noviembre de 2023 los actores celebraron su boda religiosa con una impactante fiesta y tan sólo unos meses después surgieron los cuestionamientos sobre la posibilidad de convertirse en padres. Al respecto, en aquel momento la también modelo se dijo enfocada en su carrera, pero no descartó la maternidad como parte de sus planes a largo plazo explicando que podría ocurrir cuando tenga 34 años de edad.

La noticia sobre el embarazo fue lanzada por Sergio Mayer ante las cámaras y ante el alboroto que esto generó Alexis Ayala no dudó en desmentirlo asegurando que se trataba de una broma. Aunque el actor también destacó que la paternidad sí está entre sus planes como pareja, pero por el momento ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y él se dijo decidido a apoyar los sueños de su esposa.

“Es broma, el día que eso sea cierto no lo vamos a decir así, no lo va a soltar Sergio en un podcast (…) Ahorita ella está muy enfocada en la carrera, yo lo que le digo es: ‘Mi amor, no te tardes mucho en tomar la decisión porque al rato voy a tener todas las ganas, pero tal vez no toda la energía’, pero sí todo el amor, la paciencia y la empatía”, aclaró Ayala.