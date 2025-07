Andrea Legarreta pone fin a la polémica de supuesto novio casado y deja contundente mensaje | VIDEO

La popular conductora de televisión Andrea Legarreta estuvo en el centro de la atención mediática esta semana, luego de que imágenes suyas con un hombre en una plaza comercial desataran especulaciones sobre un nuevo romance. Sin embargo, Legarreta no tardó en aclarar la situación, desmintiendo tajantemente los rumores y revelando que el individuo es, de hecho, su compadre casado.

Las fotografías, difundidas por Kadri Paparazzi, mostraban a la presentadora del programa "Hoy" sonriente y charlando con un hombre al que se identificó como "Polo". La cercanía y el préstamo de una chamarra debido al frío, sumado a un beso en la mejilla al finalizar la velada, avivaron rápidamente las especulaciones sobre un posible nuevo capítulo sentimental en la vida de Legarreta tras su separación de Erik Rubín.

No obstante, Andrea Legarreta puso fin a las conjeturas con una explicación clara y concisa. "Es mi compadre, es Polo, es mi compadre", afirmó la conductora. "Incluso es uno de mis padrinos de bodas. Él está casado y tiene hijos. Es mi compadre y nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos".

Andrea Legarreta puso fin a las conjeturas con una explicación clara y concisa. Crédito: @AndreaLegarretaOficial

La conductora enfatizó que la relación con Polo es puramente familiar y de amistad de larga data. Incluso en el programa "Hoy", su compañera Galilea Montijo la "confrontó" en tono de broma sobre el tema, a lo que Andrea reiteró su explicación, añadiendo que conoce a la esposa e hijos de Polo y que entre ellos existe un cariño genuino y familiar.

Legarreta aprovechó la oportunidad para reiterar su estado sentimental actual: soltera y sin prisa por iniciar una nueva relación. Asegura sentirse bien en esta etapa de su vida, enfocada en su bienestar personal. Este incidente resalta cómo la vida de las figuras públicas se ve constantemente bajo escrutinio, y cómo un encuentro casual puede desatar una ola de especulaciones.

¿Andrea Legarreta tiene nuevo novio?

Andrea Legarreta confirmó de nueva cuenta que se trataba únicamente de un amigo con quien salió, se estaban poniendo al día, tomando un café y nada más, pues él tiene una familia, tiene una esposa e hijos, pero se conocen desde muy temprana edad y se ven constantemente.

"Si tu ves el momento, no hay ni un gesto de algo romántico. Es un amigo mío desde la adolescencia, conozco a su familia, tiene unos hijos preciosos. Estábamos tomando café, poniéndonos al día. No hay problema con eso, como puedes ver, no hay gestos de amor. SI hubiera sido algo más allá, no nos vamos a un lugar público"

Por otra parte, aseguró que está abierta a la vida, pero no necesariamente al amor, pues el cariño es algo que tiene a manos llenas desde otros lugares, no precisamente hablando de algo romántico, pues es algo que no le urge y tampoco está pensando en ello todo el tiempo.