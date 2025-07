Alexis Ayala defiende a su esposa, Cinthia Aparicio, de las críticas por comprar ropa de tianguis: “La prenda no te hace mejor”

El actor Alexis Ayala tuvo un reciente encuentro con la prensa y no dudó en salir en defensa de su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, quien hace unos días compartió que no descarta comprar ropa en el tianguis, lo que le valió críticas negativas en redes sociales.

Alexis Ayala, de 59 años de edad, fue abordado por periodistas de espectáculos que le preguntaron qué opina de la polémica que enfrenta Cinthia Aparicio, de 32 años, por confesar que le gusta ir al tianguis, ya que en esa ocasión expuso “no soy de las de ‘si no es de marca, no compro’. Compro donde me guste, ya sea un bazar, algo vintage o incluso Tepito. Me gusta lo clásico, lo elegante, pero más allá de eso lo importante es cómo te sientes tú”.

Al respecto, Alexis Ayala primero subrayó que la declaración de Cinthia Aparicio no fue que compra en el tianguis, sino que no descarta comprar ropa de ahí; por lo mismo, el actor hizo un llamado para no tergiversar las cosas. Posteriormente, el también productor externó que apoya a su esposa.

Noticias Relacionadas Alessandra Rosaldo rompe el silencio, habla de la supuesta infidelidad de Eugenio Derbez y de su divorcio

Cinthia Aparicio recibió críticas por exponer que no descarta comprar ropa en el tianguis. Foto: Instagram.

“Fíjate cómo se tergiversan las cosas. Cinthia dijo que acabamos de ir a La Lagunilla y no le importaría comprar en Tepito y pusieron ‘compra en Tepito y quiere ir a La Lagunilla’”, expuso Alexis Ayala.

Alexis Ayala elogia a su esposa por ser sencilla

Pese a las críticas negativas por los comentarios acerca de las compras en los tianguis, Alexis Ayala consideró que hay algo positivo a destacar: Cinthia Aparicio demostró que se mantiene sencilla y auténtica porque no le da importancia a las cuestiones materiales.

"La prenda no te hace mejor ni peor persona": Alexis Ayala reacciona a las críticas hacia su esposa Cinthia Aparicio por comprar... ¿en el tianguis?uD83EuDD28uD83EuDD2F#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/OIs3RzRFhc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 2, 2025

“La parte bonita de esto es que la prenda no te hace ni mejor ni peor persona, lo que te da el porte es tu seguridad. Y sí, los dos compramos en un tianguis como en la tienda más cara cuando algo nos gusta mucho. Pero hoy en día compramos menos en la tienda más cara porque sabes que es más bonito: vivir la vida, agarrar un avión, llegar y caminar a otra parte del mundo”.

Cuándo se casaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio conforman uno de los matrimonios más destacables en la actualidad en el mundo del espectáculo, aunque inicialmente su amor desató críticas por la diferencia de edad que los separa. Pese a esto, los famosos se casaron en 2023; primero tuvieron su boda civil y luego la boda religiosa, lo que en su momento compartieron en redes sociales.