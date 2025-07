Alessandra Rosaldo rompe el silencio, habla de la supuesta infidelidad de Eugenio Derbez y de su divorcio

Desde hace unos días trascendió la separación entre la cantante, Alessandra Rosaldo, y el comediante, Eugenio Derbez. Fue Mhoni Vidente la encargada de decir que el matrimonio llevaba un tiempo separado, pero no lo habían anunciado por los distintos compromisos labores que tienen y el bienestar de su hija, Aitana.

Además Mhoni Vidente detalló que el motivo del divorcio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez fue una infidelidad por parte del creador de "La Familia P.Luche". Ante este rumor, la integrante de "Sentidos opuestos" rompió el silencio y habló de su supuesta separación.

Hace unas horas el sitio Univisión Famosos compartió la reciente entrevista que concedió Alessandra Rosaldo en la que fue cuestionada sobre la supuesta infidelidad que cometió su esposo, Eugenio Derbez, y que los habría llevado a su separación.

Durante la plática la también protagonista de las telenovelas "Por ella soy Eva", "Ni contigo ni sin ti", "Amarte es mi pecado" y "Aventuras en el tiempo" indicó que no es la primera ocasión en la que la "separan" de Eugenio Derbez, sin embargo, ahora le agregaron "sazón" con el rumor de una infidelidad.

Finalmente, Alessandra Rosaldo indicó que no le presta atención a los rumores que surgen pues ese tipo de situaciones sí pueden llegar a afectar a los matrimonios. La cantante hizo a un lado todos los trascendidos pues al parecer sigue junto a su esposo, Eugenio Derbez.

"Uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman, porque este tipo de cosas, repito, si no las sabes manejar te tambalean, rumores o este tipo de cosas no ciertas terminan matrimonios", señaló.