Rey Grupero asegura que Poncho De Nigris le ha sido infiel a Marcela Mistral y amenaza con sacar las pruebas

Todo parece indicar que continua la enemistad entre Rey Grupero y Poncho De Nigris, ya que ahora salió el youTuber ha defenderse y desmentir las declaraciones que hizo el regiomontano mientras él permanecía en La Casa de los Famosos All Star en Telemundo.

En breves declaraciones compartidas para la famosa revista TV Notas hizo varios revelaciones sobre Poncho De Nigris, una de ellas fue que le había sido infiel a su esposa, Marcela Mistral, declaración que ya había realizado anteriormente y que el también conductor había desmentido afirmando que Rey Grupero solo la había hecho para hacerse viral.

Poncho De Nigris afirmó que Rey Grupero era lo más chafo del mundo Foto: Instagram ponchodenigris Instagram musamistral

La reportera le preguntó expresamente si Poncho De Nigris le había sido infiel a Marcela Mistral a lo que Rey Grupero respondió de forma tajante que sí había cometido infidelidades en su matrimonio.

Reportero: ¿Le ha pintado el cuerno a Marcela?

Rey Grupero: ¡Claro, por supuesto!

Rey Grupero critica la forma en que Pocho De Nigris trata a su mamá Leticia Guajardo De Nigris

Rey Grupero detalló que además cometió la infidelidad con una exnovia de él cuando acudió a un programa de televisión del cual preferió reservarse el nombre, “se estuvieron besando” relato y añadió “por supuesto que estaba casado”.

“Claro, por supuesto y ha habido muchos casos como el de Serrath y con algunas chicas con las que ha salido, a mí me gustaría primero tener el material para poder sacar las evidencias”, adelantó Rey Grupero.

@tvnotas ??¡EXCLUSIVA TVNotas! @Rey Grupero Oficial no se guarda nada y explota vs. Poncho de Nigris. Asegura que el exparticipante de La casa de los famosos México le es infiel a su esposa Marcela Mistral. Por: Laura Palmer ? original sound - Revista TVNotas

Cuando la periodista le preguntó si Poncho De Nigris negó que se besó con su novia, Rey Grupero dijo que el exintegrante de Big Brother argumentó que todo era un invento “para que yo me pudiera llevar una portada, yo no necesito de Poncho De Nigris para tener una portada, yo trabajo y él es Poncho De Nigris, yo soy el Rey Grupero, los dos no somos los más talentosos del mundo”.

Y además arremetió por la forma en que trata a su madre, Doña Leticia Guajardo De Nigris “por lo menos mi trabajo lo hago solito y no me aprovecho de mi familia y de mi mamá y le faltó al respeto a mi mamá para que una bola de personas oje%& se caguen de risa de ella, yo no hago nada en contra de mi madre que es la que me dio la vida”.