La sanguinaria película de acción llena de adrenalina en la que los protagonistas solo quieren sobrevivir

¡Atención soldado! Si te sientes un verdadero sanguinario que es capaz de salir victorioso de una misión fallida que parece sacada de la guerra, esta película es para ti. Sumérgete en un mundo feroz con mucha acción y adrenalina.

Si tu plan para hoy no es otro mas que quedarte en casa, descansar y disfrutar de una muy buena película, tienes que darle la oportunidad a Rescate Imposible, una producción de 2024 protagonizada por Liam Hemsworth, Russell Crowe y Luke Hemsworth.

Esta historia tiene escenas extremadamente sanguinarias y de ahí que Netflix la catalogue como una cinta bastante explosiva; en ella la violencia, los rescates, la sed de venganza y la necesidad de sobrevivir te pondrán la piel chinita. ¿Ya la viste?, si no, tienes que darle una oportunidad.

"Tras una operación fallida, un soldado queda atrapado en territorio enemigo. Su única esperanza para volver a casa es un lejano piloto de dron", dice Netflix sobre esta película.

¿La verás? (Foto: Netflix)

¿Qué tal es la película Rescate Imposible?

Land of Bad o Rescate Imposible es una película del director William Eubank estrenada en 2024 y con una buena aceptación por parte del público. Lo anterior llegó ante un escenario en el que los soldados son los protagonistas, pero no como se les suele pintar, sino en una misión fallida.

Un equipo, entre ellos Reaper, viajan hasta el sur de Filipinas para poner en marcha una operación; sin embargo, la tragedia y mala suerte rápido los envuelve en una jungla donde quedarán completamente solos y a manos de los enemigos más sanguinarios.

Reaper es testigo de cómo el equipo estadounidense en tierra acaba de ser capturado por un grupo de insurgentes, quienes no tendrán piedad por ninguno de los soldados, ni siquiera por el sargento Kinney.

Este soldado, en su rol de piloto de drones de la Fuerza Aérea tendrá que tomar decisiones rápidas e incluso morales, ya que tiene solo 48 horas para sacar con vida a sus colegas y a él mismo. ¿Lo logrará?

Si quieres ver esta película, pero no te convence del todo, aquí te decimos si vale o no la pena. De acuerdo con la calificación de Totten Tomatoes, tiene un 67 por ciento de aprobación; sin embargo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que no todo el mundo tiene estómago para ver esta cinta.

La razón detrás de ello es que es muy sanguinaria e incluso algunos la catalogan como una verdadera carnicería por las escenas en las que soldados, aliados y enemigos, termina ensangrentados tras dolorosas torturas con tal de hacer que la misión de rescate sea exitosa. Esto mismo es lo que algunos critican por una mirada patriótica exagerada.

¿En qué plataforma puedo ver la película Rescate Imposible?

La película de Rescate Imposible está disponible en Netflix. pero también se puede rentar en otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Películas y YouTube. ¿La verás?