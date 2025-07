La Arrolladora Banda el limón ya encontró a Pedro Díaz, el joven que les dedicó su discurso de graduación

Luego de hacerse viral con su discurso de graduación, Pedro Díaz, un joven originario de Xico, Veracruz ha sido buscado por cielo, mar, tierra y redes sociales por los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón, agrupación a quien el estudiante dedicó sus más grandes esfuerzos estudiantiles.

Y es que, de acuerdo con el mismo Pedro, la banda liderada por Don René Camacho lo ha acompañado a través de sus canciones en sus mejores y peores momentos, por lo que forman parte importante de su vida, además de a La arrolladora, el estudiante también dedicó sus triunfos a su mamá.

Luego de lanzar un video a través de las redes sociales de La Arrolladora Banda El limón en donde Julio Haro, Jan Mauleón y Esaúl García vocalistas de la agrupación junto con Don René Camacho pedían ayudarlos a encontrar a Pedro para invitarlo a un evento en donde iban a tener un trato preferencial.

Tras este llamado, Pedro Díaz ya fue encontrado y contactado por el equipo de trabajo de La Arrolladora Banda El Limón, así lo dio a conocer el mismo joven a través de sus redes sociales al compartir un poco de la conversación que ha tenido con ellos.

Hasta el momento no se ha revelado a que “arrollaterapia” asistirá como invitado VIP, sin embargo, ya tiene su lugar asegurado para disfrutar en un lugar preferencial ver a su banda favorita interpretar temas como “Aquí hay para llevar”, “Para olvidarme de tus besos”, “Te aconsejo” y éxitos como “Niña de mi corazón”, “Cuéntame”, “Media naranja”, “La llamada de mi ex”, entre muchas más.

Además de compartir que ya está en contacto con el equipo de trabajo de La Arrolladora Banda El Limón, Pedro subió un video en su cuenta de TikTok en donde agradeció a todos los que hicieron posible que su sueño de ver a la banda conocida también como “El monstruo de 17 cabezas”.

“Hola qué tal, quiero agradecerle a la arrolladora Banda Limón y sus integrantes por haberme contestado reaccionado y mandándome un saludo por el video que todos vieron y que se hizo viral, y también por el lindo detalle que tuvieron de invitarme a una arrollaterapia que se me hace un gesto, pues muy bonito, que estoy sin creer aún y también agradecerle a todos a los que me etiquetaron, me mandaron el video y lo compartieron porque gracias a ustedes se hizo muy viral y también le agradezco a las personas que me han mandado un mensaje felicitándome, en verdad se los agradezco de corazón, no he tenido el tiempo de contestarle a todos este poco a poco. Gracias” dijo Pedro