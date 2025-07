Habitante de “La Casa de los Famosos México” 3 revela cómo perdió la vista en un ojo tras una operación estética | VIDEO

La edición 2025 de “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM) se aproxima y uno de los participantes de este año es el actor y presentador español Shiky Clement, mejor conocido en redes sociales como Shiky. Al confirmar su presencia en el reality show, tuvo una entrevista con Marie Claire Harp, así que habló de uno de los momentos más difíciles que ha vivido: la pérdida de la vista en un ojo.

Como sucede con cada participante confirmado de LCDLFM, se presentan al público y comparten detalles personales. En el caso de Shiky, dio nuevos detalles de cómo hace tres perdió la vista en el ojo izquierdo luego de que se hizo una operación estética.

Shiky dio a conocer que acompañó a una amiga a realizarse un tratamiento de belleza que no duraba más de 15 minutos. Al estar con el experto, decidió realizarse un procedimiento para retirarse las bolsas de los ojos. El procedimiento salió bien, pero los inconvenientes sucedieron durante la recuperación.

El actor español dijo que los médicos hicieron lo posible para evitar que perdiera la vista en el ojo izquierdo, pero fue en vano. Aseguró que recibió buen trato y el médico que lo operó se hizo responsable de todo, además de que lo apoyó. “Él me daba lana, o sea, me pagó todo”, dijo el famoso, quien añadió que entendió que “son cosas que pasan”.

Shiky, quien vive en México desde hace unos 10 años, recordó que incluso documentó todo en video, ya que pensaba que “el final sería bonito”. Al saber que perdió la vista en el ojo izquierdo se derrumbó, pero prefirió hacerlo en privado para no dejarse caer y seguir adelante, pese a las críticas negativas que recibió, ya que lo tacharon de salir afectado por vanidad al recurrir al procedimiento estético.

“Ese momento que te dice la doctora ‘Shiky, no hemos podido recuperar el ojo’, tú dejas de oir y todo y dices ‘me he quedado ciego. Dije ‘nadie me va a ver como pobrecito’. Al día siguiente me fui a una lectura de guiones y pensaba que me dirían ‘mira cómo tienes el ojo’, pero me dijeron ‘toma’ y me dieron taco así de guiones. Iba para cinco episodios y me quedé cuatro temporadas”.