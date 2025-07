Giorgio Palacios, exintegrante de “¡Cachún cachún ra ra!”, padece esta enfermedad mortal

Tras la pandemia por el Covid-19 la mala racha se ancló en la vida del actor mexicano Giorgio Palacios, quien en una reciente entrevista que le concedió a la revista de farándula TVNotas confesó que perdió todo al grado de que vive en la sala de una amiga junto a su hermano y su mascota, su perrito.

El también comediante, quien es recordado por participar en el programa cómico “¡Cachún cachún ra ra!”, abrió su corazón para platicar de la crisis económica que afronta porque fue diagnosticado con una enfermedad que puede resultar mortal. Necesita que le realicen una operación para evitar esto, además de que requiere cuidados médicos.

“Estoy en momentos difíciles. Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después de la pandemia por el Covid-19 a todos nos fue mal (...)”, compartió Giorgio Palacios. Asimismo, dijo que vivía en Acapulco, Guerrero, pero en 2023 vivió las consecuencias del huracán “Otis” porque perdió todas sus pertenencias.

“Vino el huracán ‘Otis’ y lo perdí todo, menos la vida (…). Mis amigos me rescataron. Me vine a CDMX y rentaba, pero el dinero no alcanza”, expuso el actor.