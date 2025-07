Florinda Meza desmiente que demandará por la bioserie y arremete contra quienes sacan de contexto entrevistas pasadas

Hace unas horas, la actriz y comediante Florinda Meza, de 76 años de edad, publicó un comunicado mediante el que desmintió que demandará a la producción de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” que está inspirada en la biografía que escribió el fallecido actor, comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños (a) “Chespirito” y fue publicada en 2007.

“No he interpuesto ninguna demanda”, escribió vía Instagram la actriz recordada por el personaje de doña Florinda en la serie televisiva “El Chavo del 8”. Además, la viuda de “Chespirito” añadió que “la persona que lo dijo está mal informada”, ya que “no he decidido lo que haré en el futuro”.

Como informamos el miércoles 16 de julio, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien es titular del programa “Sale el sol”, dio a conocer que Florinda Meza “ya está preparando una demanda” contra el equipo de “Chespirito: sin querer queriendo”, que es un proyecto de Paulina y Roberto Gómez Fernández para la plataforma de streaming HBO Max.

“Lo sé ahora, no como Guillermo Pous, ya se fue a otro despacho. Eso me lo contaron fuentes muy buenas y está preparando una súper demanda. Claro que no quiere decir, está muy calladita, hace sus aclaraciones, pero viene una fuerte demanda porque obviamente le están tirando hate, la están destrozando. (Hay) muchas cosas que a ella no le están pareciendo como las plantearon. Aunque supuestamente es una tal Margarita (en la bioserie), todo el mundo sabe a quién se refiere”, dijo la comunicadora.