Excolaborador de Omar Chaparro asegura que Eugenio Derbez no pagó el funeral de Sammy como lo dijo | VIDEO

En el año 2021, el gremio de la comedia mexicana se vistió de luto con el fallecimiento de Sammy Pérez uno de los colaboradores más cercanos de Eugenio Derbez y que saltó a la fama gracias a su elocuencia, sin embargo, debido a complicaciones por el COVID-19, Sammy falleció.

Tras confirmarse esta triste noticia, se dio a conocer que Eugenio Derbez habría apoyado de manera económica a la familia de su colaborador al pagar los gastos funerarios, sin embargo, ahora un amigo de Sammy y quien trabajó con Omar Chaparro reveló que esto no es verdad y aseguró que su ahora fallecido amigo fue explotado por el creador de personajes como “El Diablito”, “El lonje moco”, entre otros más.

“El furcio” arremete contra Eugenio Derbez

Fue entre el años 2004 y 2006 que se transmitía el programa “No manches”, el cual era conducido por Omar Chaparro, en dicha emisión participaba un joven de nombre Abraham Esqueda a quien conocían como “El Furcio”, su apodo se debía a su gran parecido con el personaje de un programa de bloopers.

Furcio se ganó el cariño del público por su elocuencia, cabe señalar que interactuó a lado de otros entrañables personajes como Margarito y el inolvidable Sammy, por lo que se hizo muy cercano al colaborador de Eugenio Derbez.

En una reciente entrevista, Furcio quien fue a Televisa a buscar nuevas oportunidades, platicó con un reportero y reveló su interés de ser parte de La Casa de los Famosos México, además, durante su plática recordó a Sammy, uno de sus grandes amigos. Y es que, el reportero cuestionó a Furcio sobre si se ha pensado en pedirle trabajo a Eugenio Derbez, a lo que el hombre aseguró que no, pues está muy enojado con el productor por no haber dicho que pagó el funeral de su amigo cuando no fue así.

“Si me molestó que dijo que le había pagado funeral, nunca pagó ni madres, o sea él nunca pagó nada de él nomás por quererse hacer fama”, dijo El Furcio

Por otra parte, el hombre dejó claro que él nunca trabajó con Derbez, sin embargo, Sammy le llegó a contar que durante varias horas lo tenían encerrado en los camerinos sin dejarlo salir: “yo nunca trabajé con él, nunca estuve el que estuvo mucho, pues a mí y lo que nos platicaba a mí que cuando llegaban cuando llegaba sus llamadas que lo tenían encerrado hasta que ya le cortaban Jacqueline, ya te puedes ir a tu casa desde que llegaba hasta que terminaron de grabar, lo tenían, no lo dejan salir del camerino, lo tenía como encerrado”.

Eugenio Derbez reveló que hospedaba a Sammy varios días antes de su llamado

Durante una plática que sostuvo Derbez con los integrantes de La Cotorrisa, el productor y comediante reveló que en ocasiones tenían problemas con Sammy para que llegará a las grabaciones, razón por la que tenían que ir a buscarlo y hospedarlo en algún hotel durante varios días, pues, en ocasiones no lograba llegar a los llamados.