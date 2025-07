De Andy Byron al Escorpión Dorado: famosos INFIELES que fueron atrapados infraganti con sus amantes

Andy Byron se convirtió en tendencia después de ser captado por la Kiss Cam durante el concierto de Coldplay en Boston. Lo que nadie se esperaba era que esa toma terminaría por revelar la infidelidad de uno de los hombres más poderosos del mundo. La chica con la estaba abrazado es Kristin Cabot, la directora de Recursos Humanos, de la empresa que dirige Byron, Astronomer. Ahora es momento de recordar a otras personalidades importantes de la farándula y el mundo empresarial que resonaron tras ser descubiertos siendo infieles en lugares públicos.

Tras revelarse la identidad de la mujer que acompañaba al CEO de Astronomer en el concierto que se realizó en Boston, la esposa de Byron habría reaccionado en redes sociales con un mensaje bastante contundente. Megan Kerrigan habría decidido borrar el apellido de su esposo de todos sus perfiles. Aunque aún falta que ella y los otros dos involucrados den declaraciones para aclarar lo ocurrido durante el show de Coldplay.

Otros famosos que fueron captados siendo infieles en público

Mejor vamos a recordar algunos de los casos más sonados en el plano nacional e internacional de infidelidades captadas en lugares públicos. En el plano nacional, el Escorpión Dorado fue el encargado de robarse las miradas tras descubrirse una presunta relación con la influencer Fabiola Martínez, quien reveló audios y mensajes donde afirma que no se trató de una aventura corta, sino que se trataba de una relación larga y donde ya se llegaban a mandar mensajes bonitos. Alex Montiel, verdadero nombre del Escorpión Dorado, tiene una relación de más de 15 años con Dana Arizu.

La infidelidad del Escorpión Dorado y Fabiola (Archivo)

Justin Timberlake: el actor y cantante fue captado en un club nocturno dándose un beso con alguien que no era su esposa, la actriz Jessica Biel. La infidelidad ocurrió en París y los rumores rápidamente apuntaron hacia una amante luego de que las fotos llegaron a los medios internacionales. La mujer fue reconocida como Zenya Bashford.

Raúl Araiza: el conductor de Hoy, habría engañado a su esposa con la actriz Elba Jiménez. "El Negro" daría la cara después de que se presentaron las fotos donde se muestra muy cercano con la intérprete, situación que a la larga habría llevado su matrimonio a una crisis que terminó en la separación de quien fue su esposa por casi 20 años, Fernanda Rodríguez.

Ashton Kutcher: el actor de 'Two an a Half Men' y 'That 70s Show' fue captado siéndole infiel a Demi Moore, su entonces esposa, en 2011. Las fotos revelaron a Ashton en una fiesta junto a una joven rubia de nombre Sara Leal. De acuerdo con informes de la época, la fiesta terminó con los dos en la cama. La infidelidad habría ocurrido el día que cumplían la pareja celebraba sus 6 años de casados. Terminaron oficialmente su matrimonio en 2013 y dos años después, él contrajo matrimonio con la actriz Mila Kunis.

Juanes: el cantante fue captado junto a Johana Bahamón en lo que parecía ser una cita romántica. El gran problema es que la mujer no era su esposa, sino la tercera en discordia. Las fotos fueron tomadas por un paparazzi en el 2007. Ese escándalo casi termina con su matrimonio con la actriz Karen Martínez, sin embargo, luego de cuatro meses separados, la pareja supo darle la vuelta a la hoja para continuar con su matrimonio.