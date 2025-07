Conductora de Sale El Sol revela que tiene el fantasma de 2 niños en su casa | VIDEO

Hace unas semanas, la querida conductora del programa matutino Sale El Sol, Gaby Ramírez se hizo viral en redes sociales, luego que compartió un video el cual fue grabado desde su departamento y en él se puede apreciar como es que se abrió una puerta completamente sola, en otro más su "Alexa" se activa completamente sola y pide "luz".

Lo anterior provocó la duda de sus seguidores y comenzó las expectativas si es que Gaby tendría fantasmas o entidades de otro plano en su casa, pues, no es la primera vez que ocurrían ese tipo de situaciones a la conductora, incluso en una ocasión reveló que había visto a un pequeño fantasma en el estacionamiento de su hogar, fue entonces, que la conductora pidió ayuda profesional quien le confirmó había los fantasmas de dos niños en su casa.

Como lo comentamos anteriormente, Gaby Ramírez pidió ayuda de profesionales para descubrir qué es lo que estaba sucediendo en su casa y por qué ocurrían fenómenos paranormales muy continuamente, por lo que invitó a Bárbara Cárdenas experta en estos temas para saber lo que pasaba.

Fue así que la experta llegó a casa de Gaby Ramírez y comenzaron con los ejercicios para comunicarse con las entidades, las cuales resultaron ser los fantasmas de dos niños, uno estaba en la lavandería de la casa de la conductora y el otro en el baño de su departamento.

“Te agradezco mucho, me siento alivianada, mi cuerpo se siente muy cansada, no me imagine que fueran dos…sobre todo por que son niños, almas buenas, de luz”, dijo Gaby