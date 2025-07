Una muerte violenta y misteriosa: así es la nueva miniserie de Netflix que los amantes de crímenes deben ver este fin de semana

¡Por fin es fin de semana! Y si el clima inestable del verano que no deja de sorprendernos con fuertes lluvias ya te hizo quedarte en casa de viernes a domingo, te compartimos una nueva miniserie que debes de ver estos días. ¡Te enganchará!

Se trata de una recomendación de solo seis capítulos, es decir, que la empezarás y acabarás este mismo fin de semana, si no es que incluso en cuestión de horas. La propuesta es para los amantes de los crímenes, pues la historia es sombría, misteriosa y donde las preguntas sin respuesta te obligan a no perderte ni un solo detalle de lo que ocurre ante tus ojos.

Así que si no tienes planes para estos días, te recomendamos encender la televisión, abrir Netflix y poner la miniserie de Indomable, uno de los más recientes estrenos de la app y que ya enamoró a todo el público. ¿Te animas a verla? Su drama te atrapará desde el primer minuto.

"Eric Bana protagoniza este thriller sobre un agente federal que investiga una misteriosa muerte en el Parque Nacional de Yosemite", dice Netflix sobre esta serie corta.

¿Qué esconde este misterioso lugar?(Foto: YouTube @NetflixLATAM)

¿Vale la pena ver Indomable de Netflix?

Untamed o Indomable en español, es un thriller de misterio que se estrenó hace unos días, el 17 de julio 2025 gracias al increíble trabajo de los directores Neasa Hardiman y Nick Murphy, quienes nos dejaron una historia en la que una misteriosa y violenta muerte deja perpleja a una comunidad.

El protagonista de esta historia es Kyle Turner, un investigador que deberá dar explicación y por lo tanto justicia a un crimen; la primera escena que nos muestra esta producción es la de un posible asesinato en el Parque Nacional de Yosemite cuando una muere muere tras caer de El Capitán.

Allí el agente no sólo deberá de tratar de descubrir qué pasó, sino que también revivirán un oscuro pasado del que no ha logrado olvidarse. A su vez, nos presentan a la guardabosques Naya Vasquez, quien de recién llegada a la comunidad junto a su hijo, ¿pero qué hay de su ex pareja?

Naya tendrá que ganarse la confianza de Kyle y viceversa, ya que esta misteriosa muerte esconde más de lo que se cree, ¿la vida de este par también correrá riesgos?

¿Cuántos capítulos tiene Indomable?

La nueva miniserie de Netflix únicamente tiene seis episodios de máximo 51 minutos en los que poco a poco se nos va contando más sobre la vida de nuestro protagonista, de la guardabosques y por supuesto, del crimen que revivirá fantasmas del pasado. ¿Le das la oportunidad?