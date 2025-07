Muere famoso cronista deportivo a los 41 años después de una larga lucha contra el cáncer

La cadena de televisión CyLTV anunció con profundo pesar el fallecimiento de su compañero, el periodista Javier Mardones, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Twitter. Mardones, reconocido por su pasión por el deporte, perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer.

El mensaje de CyLTV en la red social expresaba el dolor por la partida de un miembro querido de su equipo: "Nos duele mucho despedir a nuestro compañero Javier Mardones. Periodista de esta casa que vivió el deporte con pasión dentro y fuera de la redacción. Se va tras una larga lucha contra el cáncer, dejando un recuerdo imborrable entre quienes compartimos camino con él. D.E.P."

Javier Mardones era una figura conocida en el ámbito del periodismo deportivo en Castilla y León. A lo largo de su carrera en CyLTV, se destacó por su entrega o entusiasmo al cubrir la actualidad deportiva, tanto en la redacción como en las transmisiones en directo. Su dedicación y la forma en que vivía el deporte lo definieron, pero también le ganaron el aprecio de sus colegas, además del amor, claro, de la audiencia.

Javier Mardones era una de las caras más conocidas del periodismo deportivo en Castilla y León. Su carrera profesional comenzó en 2006 en Televisión del mismo nombre. En 2009, se unió a RTVCyL, la actual televisión autonómica CyLTV, donde condujo diversos programas, informativos y galas. Sin embargo, su verdadera pasión se reflejó en los espacios dedicados al deporte, donde dejó una huella importante.

Más allá de su trayectoria televisiva, Javier Mardones desempeló roles importantes como director de comunicación del CPLV y del Aula Cultural de Balonmano de Valladolid. Al momento de su fallecimiento, presidía el Club Olid Triathlon Team, disciplina en la que también participaba activamente como competidor.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de condolencia en redes sociales, donde se recuerda su profesionalismo y su calidad humana. Javier Mardones deja un legado de pasión periodística y un vacío entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir con él. Estos fueron algunos de los comentarios más destacados en Twitter:

"Me he quedado de piedra. Tuve la suerte de charlar con el alguna vez en persona y me parecia un chaval excepcional y ademas un apasionado de Pucela y su deporte. Estoy en sock. Descansa en paz amigo. Mi abrazo para familia y amigos"