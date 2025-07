Melenie Carmona reacciona al enterarse de la supuesta demanda de Cruz Martínez contra Alicia Villarreal | VIDEO

Durante un breve encuentro con reporteras de espectáculos, Melenie Carmona Villarreal, de 26 años de edad, platicó de temas personales y profesionales, pero eso no es todo porque también quedó grabado en video su reacción al enterarse que Cruz Martínez supuestamente demandará a su madre, Alicia Villarreal.

La hija de “La güera consentida” y Arturo Carmona se encontraba en una plaza comercial, donde fue abordada por las comunicadores. Sin inconvenientes, la joven accedió a ser entrevistada y expuso que de momento su carrera como cantante está en pausa, aunque dijo que “la música siempre estará ahí” porque es parte de su vida, ya que creció rodeada de ella gracias a su madre.

Melenie Carmona fue cuestionada acerca del problema legal que enfrenta su mamá, Alicia Villarreal, de 53 años, con su expareja, el productor musical Cruz Martínez, también de 53 años, de modo que se mostró abierta a hablar del tema, pero manteniéndose al margen.

En plena entrevista, Melenie Carmona se enteró de la supuesta demanda de Cruz Martínez contra Alicia Villarreal. Foto: Instagram.

“Actualmente estás consciente de que ayer (por el martes 15 de julio) un medio de comunicación mencionó que Cruz (Martínez) quiere demandar a tu mamá y siete personas más, ocho en total, entre ellas periodistas, a tu mamá y no sabemos a qué otras personas”, le preguntó una reportera a la joven, quien respondió “la verdad es que esos temas ya los tengo hace cuenta bloqueados en mis redes.”

Así reaccionó Melenie Carmona al enterarse de la supuesta demanda de Cruz Martínez contra Alicia Villarreal

La hija de Alicia Villarreal dijo que no sabía de la supuesta demanda de Cruz Martínez, añadiendo “es la primera vez que escucho esto. No, no sabía, la verdad”. También externó que no puede hablar mucho del tema, ya que el proceso legal está en marcha y es un tema que le compete a su madre abordar.

Como informamos, en febrero pasado Alicia Villarreal acudió a un hospital en su natal Monterrey, Nuevo León, ya que supuestamente fue agredida por Cruz Martínez. La situación empeoró luego de un concierto porque hizo un gesto con la mano que se usa para dar a conocer que se necesita auxilio, especialmente en situaciones de violencia doméstica o género.

Alicia Villarreal prosiguió con el caso y demandó a Cruz Martínez por presunta violencia doméstica y tentativa de feminicidio. En respuesta, el productor musical estaría planeando la presunta demanda contra la cantante, a quien acusaría de difamación.