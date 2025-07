En los últimos días, una polémica se desató en el ámbito del espectáculo nacional luego de que la periodista Martha Figueroa difundiera una versión cuestionable sobre una supuesta confrontación entre la reconocida actriz Laura Flores y el periodista Lalo Salazar, quien fue su pareja sentimental.

La información, que se difundió inicialmente con tono humorístico en el programa de Figueroa, "Así se hacen los chismes" en YouTube, provocó un fuerte malestar en Flores, quien negó categóricamente los hechos y anunció que emprendería acciones legales en contra de la periodista por daño moral.

Todo comenzó cuando Martha Figueroa relató que una persona cercana a Lalo Salazar le había contado que, antes de la ruptura la actriz supuestamente había perseguido al periodista en medio de una discusión acalorada. Según la versión narrada, Laura "se puso como loca" y corrió tras Lalo mientras él intentaba huir, hecho que habría terminado con el bloqueo del periodista hacia la actriz en redes sociales.

Yo lo que supe es que ella efectivamente se le puso como loca un día, pero no de enfermedad, de que se le puso como loca de 'te voy a matar, te voy a matar [...] si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones, pues mejor aquí corrió, ¿no?, y se desapareció Lalo, y si ves que ella sigue y sigue, pues bloqueo, expresó Martha Figueroa en dicha ocasión.

Laura Flores desmiente a Martha Figueroa

Ante la difusión de esta versión, Laura Flores rompió el silencio y manifestó su total rechazo a la información, calificándola de falsa y dañina. A través de una declaración difundida en sus redes sociales, la actriz expresó que la narrativa presentada por Figueroa no solo era imprecisa, sino que atentaba contra su reputación y su integridad emocional.

Flores aseguró que el relato nunca ocurrió y que la difusión irresponsable de esta versión agravó un proceso emocional difícil para ella, pues aún lidia con las consecuencias del reciente fin de su relación con Salazar. Incluso mencionó que esta situación la llevó a recaer en episodios de depresión, una condición que ha enfrentado en distintos momentos de su vida, y que se vio exacerbada por la exposición pública de detalles personales no confirmados.

Martha Figueroa ofrece una disculpa pública a Laura Flores

En respuesta a la controversia, Martha Figueroa emitió una disculpa pública a través del mismo programa en YouTube, donde reconoció que no verificó adecuadamente las fuentes y que la persona que le proporcionó la información no era confiable. La periodista expresó su arrepentimiento por haber difundido una historia que, según sus propias palabras, "no sucedió".

"No verifiqué las fuentes correctamente y la fuente cercana a Lalo Salazar que me habló de la escena donde ella lo perseguía, resultó que no era la fuente confiable que yo creía y que eso no sucedió", declaró la periodista. Así mismo, ofreció una disculpa a la actriz y al periodista, afirmando que se hace responsable por sus palabras.