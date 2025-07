La icónica actriz Sheyla habla por primera vez sobre su pérdida de peso y revela que donó su piel sobrante

La actriz y cantante Sheyla Tadeo ha sido durante décadas una figura entrañable del espectáculo en México, destacando no solo por su talento escénico, sino también por su autenticidad y carácter. Sin embargo, recientemente volvió a acaparar la atención pública no por una nueva producción musical o televisiva, debido a que habló por primera vez sobre su pérdida de peso y el acto altruista en el que culminó.

Tras años lidiando con obesidad y múltiples intentos de controlar su peso, Sheyla finalmente alcanzó un punto de inflexión en 2015, por lo que además de cambios en su estilo de vida, decidió someterse a una intervención quirúrgica para eliminar el exceso de piel que, luego de bajar casi 60 kilos, le provocaba problemas en la columna y otras complicaciones.

Durante la preparación para esta lipectomía parcial, fue su propio cirujano quien le presentó una posibilidad poco común: donar la piel extirpada a pacientes con quemaduras severas o con pie diabético, quienes podrían beneficiarse enormemente de tejidos humanos viables para sus tratamientos.

Este acto solidario tuvo lugar en 2015, después de que Sheyla lograra perder 58 kilos como parte de un proceso integral de transformación física y de salud. Lo que comenzó como una decisión personal motivada por el bienestar físico y emocional terminó convirtiéndose en una acción con impacto médico y social, que hoy sigue siendo ejemplo de conciencia y generosidad.

Me hice una parcial lipectomía y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron [...] Alejandro (el doctor que la operó) me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que si, dijo la actriz y cantante.