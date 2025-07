Los conciertos suelen estar llenos de momentos emotivos para cada uno de los asistentes, pero la magia se vuelve aún mayor cuando hay niñas y niños coreando cada uno de los éxitos. Esto es lo que sucede con las presentaciones de Katy Perry, en donde miles de pequeños usan de inspiración sus canciones para elaborar hermosos vestuarios, por lo que la estrella pop ha optado por invitar a algunos de ellos a los escenarios del "The Lifetimes Tour".

Fue durante una de sus presentaciones en Los Ángeles que la cantante de 40 años protagonizó un tierno acto de apoyo hacia la comunidad latina que se volvió viral en redes sociales, no sólo porque la protagonista era una pequeña niña disfrazada, sino también por la situación legal que atraviesan los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El gesto de Perry se interpretó como un mensaje contra la presión social que enfrentan personas (y especialmente infantes) de origen inmigrante en Estados Unidos, un país donde las políticas migratorias y el clima social han generado inseguridad en comunidades latinas. Muchos usuarios en redes identificaron en la niña la experiencia colectiva de quienes temen expresar su identidad por temor a la discriminación o deportación.

Katy Perry le pide a una niña que diga con orgullo que es mexicana

Fue así como en uno de los momentos más emotivos de su gira The Lifetimes Tour, la superestrella Katy Perry invitó al escenario a una niña de aproximadamente 10 años; cuando la cantante le preguntó de dónde era, la menor respondió tímidamente "de México", pero la intérprete intervino con voz firme y empática: "No, no, no. Tienes que decirlo fuerte y sentirte orgullosa", mientras su rostro se conmovía por el miedo de su fan.

La niña repitió "¡de México!" con mayor seguridad y hasta emoción, mientras Perry la animaba: "¡Justo así, bien hecho!". El estadio entero explotó en aplausos y gritos de euforia, abrazando imaginariamente a la pequeña que fue abrazada por su ídola, mientras ella miraba con conmoción al frente y visiblemente al borde del llanto le pidió a su audiencia que continuara aplaudiendo para después continuar con la canción.

El momento rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, donde famosas como Wendy Guevara y la querida Burrita Burrona aplaudieron la forma de actuar de la cantante. Sin embargo, fueron miles de personas alrededor del mundo que se conmovieron con el clip, dejando comentarios como:

"como está el mundo como para que una niña tenga miedo de decir de dónde es... te parte el alma"

"No fue por vergüenza que la niña lo dijo es por las deportaciones masivas que se están haciendo"

"me dio ganas de llorar por qué nadie deberia de tener miedo de decir de dónde es"

"Un país que genera miedo e inseguridad a los niños, nunca debería ser catalogado como primer mundo."

"Hasta donde ha llegado la situación que una niña una niña tenga miedo de decir de donde es de dónde viene"

No es la primera vez que Katy Perry utiliza su plataforma para defender causas sociales y promover mensajes positivos, pues su carrera ha estado marcada por un compromiso visible con la inclusión y la diversidad, habiendo participado en campañas que apoyan los derechos LGBTIQ+ y la justicia social.

Lo que comenzó como una simple interacción en un escenario durante un concierto de una estrella pop, se convirtió en un poderoso símbolo de orgullo y identidad para millones de personas, así como un claro posicionamiento en contra de las redadas migratorias que mantienen en vilo a las comunidades latinas.