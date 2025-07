Julissa se niega a hablar de la situación legal de su hermano, Luis de Llano: "es muy triste"

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó, el 25 de junio de 2025, el fallo que condena al productor televisivo y musical Luis de Llano Macedo por daño moral a la cantante y exintegrante del grupo Timbiriche, Sasha Sokol, tras revelar públicamente una relación abusiva iniciada cuando ella tenía 14 años y él 39.

Todo sucedió durante una entrevista concedida por De Llano en marzo de 2022, al periodista Yordi Rosado, donde relató detalles de su relación con Sokol, hechos ocurridos en 1985. Esas declaraciones llevaron a Sasha a presentar primero una denuncia pública y luego una demanda civil por daño moral, alegando que él revictimizaba públicamente su intimidad y sufrimiento.

En mayo de 2023, un juez de la Ciudad de México lo condenó por daño moral. De Llano intentó apelar y promover un amparo, pero en octubre de 2024 la SCJN atrajo el caso. Ante la negativa del amparo el 25 de junio de 2025, su condena quedó firme. Esto marca un hito jurídico: los delitos de abuso sexual infantil no prescriben en el ámbito civil, aunque no puedan perseguirse penalmente pasado el tiempo.

Julissa habla por primera vez de la situación legal de Luis de Llano

Ante el fallo, distintas personas en el ámbito artístico se posicionaron a favor de Sokol, condenando por completo las alegatas hechas por De Llano; sin embargo, la declaración que está causando más polémica tiene que ver con Julissa, famosa productora de teatro y hermana del acusado. A través de las cámaras de "Ventanenando", la también actriz fue cuestionada sobre ello, dando una respuesta sumamente ambigua.

Ay no... yo de eso no puedo hablar, la verdad es muy triste y no hablo yo de eso, nosotros (como familia) no nos podemos meter en ese asunto, yo no digo que le dé apoyo, yo estoy ahí, soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo, dijo Julissa.

De la misma forma, Julissa afirmó que prefería no opinar sobre esta situación por miedo a que sus palabras terminaran por perjudicar más a De Llano, por lo que prefiere evitar cualquier mal entendido: "No puedo hablar de eso, hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él y yo no quiero hablar de eso, yo no sé nada de lo que él hizo, la verdad", dijo la productora de teatro.

Así mismo, la productora comentó que lleva bastante tiempo sin tener contacto alguno con Sasha Sokol y que prefiere no enterarse de lo que sucede con ella: "No la he visto últimamente, no sé...la verdad, procuro no enterarme mucho de ese asunto", sentenció para "Ventaneando".

¿Cuál es la sentencia que deberá cumplir Luis de Llano?