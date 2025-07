¿Juan José Origel regresa a Ventaneando? El periodista revela que se reunió con Pati Chapoy | VIDEO

El próximo mes de enero del año 2026, el programa de espectáculos Ventaneando cumple 30 años al aire de manera ininterrumpida, por lo que seguramente ya se prepara una gran celebración, para reconocer la labor periodística durante tres décadas continuas de exclusivas y grandes polémicas.

A lo largo de treinta años de programa, los televidentes han podido disfrutar de grandes conductores, entre ellos Daniel Bisogno quien fue parte fundamental de la emisión y que falleció el pasado mes de febrero del 2025, a “El muñe” se suman personalidades como Atala Sarmiento, Martha Figueroa y Juan José Origel, es éste último quien en una reciente entrevista reveló si podría regresar a Ventaneando junto a Pati Chapoy.

En una entrevista, el periodista habló sobre una reciente reunión que sostuvo con su ex jefa y su ahora amiga Pati Chapoy en la que además también estuvo Martha Figueroa, otra de las conductoras que fue parte de la etapa inicial de Ventaneando.

Ante esta información, el reportero Edén Dorantes cuestionó de manera directa a “Pepillo” Origel si existe la posibilidad de que pueda regresar a Ventaneando, en dado caso que la misma Pati Chapoy se lo pidiera, ante esto, el experto en espectáculos aseguró que no regresa a la emisión de TV Azteca ni a ninguna otra.

“Mira, yo quiero mucho a Pati y fui muy feliz con ella, pero, quien me invite a trabajar a donde sea, no voy ya, yo ya no voy a trabajar, yo ya nada más estoy cumpliendo con el contrato que les dije hasta donde, ya no digo cuando que estoy que me voy y me voy y no me he ido y la gente dice ‘ah ya no te creo’”, dijo Juan José Origel