Hermano de Daniel Bisogno rompe el silencio y envía mensaje a Pati Chapoy: "fue el tiro de gracia para toda la familia"

El pasado 9 de julio, en entrevista con varios medios de comunicación, Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno compartió que luego de las fuertes declaraciones que hizo Pati Chapoy en su contra tras haber publicado un comunicado de prensa, el conductor aseguró que todo había quedado atrás y que incluso recibió disculpas por parte de la periodista.

Sin embargo, a tan solo unos días de estas declaraciones, Alex Bisogno, vuelve a dar de qué hablar y asegura que en Ventaneando no se preocuparon por su padre, además de que entró en una depresión al escuchar las declaraciones de Pati Chapoy, pues, asegura que nunca se le permitió dar una explicación a pesar de que buscó a la periodista.

Alex Bisogno aclara que él no robó nada de la casa de su hermano Daniel

A dos días de que se cumplan 5 meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, su hermano Alex vuelve a dar de qué hablar, pues en una entrevista exclusiva para el periodista Marco Antonio Silva, el ex conductor de “Al Extremo” volvió a despotricar en contra de Pati Chapoy, aunque en dicho clip, Alex jamás mencionó el nombre de la famosa periodista de espectáculos.

En la primera parte del video se puede ver a Alex Bisogno con un bonche de documentos, los cuales, él asegura se trata de la denuncia que hizo su fallecido hermano cuando en noviembre de 2024, la mujer que le ayudaba con las labores domésticas fue víctima de una extorsión y dio todas las joyas y dinero del fallecido conductor. Con esto Alex deja claro que él no robó nada, como se dejó entrever.

“Sería muy atrevido decir que alguien de la familia robó algo, pues, si alguien lo dijo, mintió, el problema es que lo creyeron, que lo publicaron en un programa a nivel nacional, lo cual me parece mucho más delicado…”

Alex Bisogno asegura que entró en depresión por comentarios de Pati Chapoy

En esta misma entrevista, Alex bisogno asegura que aunque ya pasaron varios meses y supuestamente todo quedó atrás, en su momento entró en depresión, pues, para él y su familia, escuchar las declaraciones de Chapoy fue un tiro de gracia.

“... Ahora me río, pero en su momento lloré mucho, caí en una depresión, fue el tiro de gracia para toda la familia, porque a mi se me dijo, haber ‘preocuparte por tu papá’, habría que preocuparnos todos, entonces, ¿no?, ¿Cómo es posible que me diga preocúpate por tu papá y estén diciendo eso a nivel nacional?, pues entonces, no les importa a nadie mi papá, porque mi papá vio eso y casi se me muere…”, dijo Alex

Finalmente, el ex conductor de TV Azteca dejó claro que no está culpando a nadie, pero, que le hubiera gustado recibir una llamada por parte de Chapoy y que lo cuestionara sobre lo que estaba pasando, pues, él le iba a explicar por el cariño y respeto que le tiene. Además aseguró que no lo dejaron defenderse.