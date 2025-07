¿Florinda Meza hará su propia serie de “Chespirito”? Lalo España quiere darle vida al comediante

Roberto Gómez Fernández no ha confirmado si habrá una segunda temporada de “Chespirito: sin querer queriendo”, pero ya se especula que Florinda Meza está planeando lanzar su propia serie acerca de Roberto Gómez Bolaños para contar su versión de los hechos, limpiar su imagen y desmentir al hijo del comediante.

Esta idea gana fuerza porque recientemente el actor y comediante Eduardo Ramírez Velázquez, mejor conocido como Lalo España, habló con periodistas de espectáculos y externó su interés en darle vida a “Chespirito” en el posible proyecto de comediante, quien es recordada por interpretar a doña Florinda en la serie televisiva “El chavo del 8”.

“No me ha buscado, pero pago porque me alquilen. Lo veo más allá del chisme, el personaje es interesantísimo”, aseguró Lalo España.

El actor mexicano, quien entre los múltiples personajes a los que les ha dado vida destaca Germán Martínez de la serie “Vecinos”, compartió que audicionó para la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” y estudió a Roberto Gómez Bolaños durante seis meses; sin embargo, el rol protagónico se lo quedó Pablo Cruz-Guerrero.

Por esta razón, Lalo España tiene la mano levantada, en caso de que Florinda Meza lance su propia serie acerca de “Chespirito”. Pese a esto, el comediante, de 53 años de edad, reiteró que se mantiene al margen de personaje y no se suma a la discusión que pone a la actriz como la responsable de la separación de Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández, así como de la desintegración del elenco de “El chavo del 8”.

“No me gusta opinar de algo que no sé. No van a lograr amarrar navajas conmigo”.