Famoso rapero presiona a joven a saltar desde el escenario y resulta gravemente herido: "pensé que iba a morir" | VIDEO

El pasado 11 de julio, la presentación del rapero estadounidense Destroy Lonely terminó en un grave incidente cuando un adolescente de 15 años, identificado como Nicolas, quedó gravemente herido tras saltar desde el escenario durante el concierto del rapero en el festival "Beach, Please!", celebrado en Rumanía.

De acuerdo con videos compartidos por los asistentes al concierto, el rapero de 23 años detuvo su interpretación después de interpretar "Blitz" para llamar a un asistente que sostenía un cartel solicitando subir al escenario. El joven, visiblemente emocionado, se unió al artista en la parte más alta de las tablas y durante la introducción del tema "FakeNggas", Destroy Lonely le dijo que debía a saltar hacia el público.

Cuando caiga el beat, necesito que saltes de vuelta con tus amigos. ¿Estás listo? (When this motherfucker drop, I need you to jump right back in there with your friends. Is you ready?), le ordenó el rapero.

Las imágenes muestran a Nicolas bastante dudoso e incluso hay quienes afirman que el joven le dijo explícitamente al rapero que no quería hacerlo; sin embargo, Bobby Wardell Sandimanie III (nombre real del cantante) lo habría presionado e incluso empujado para lanzarse del escenario, lo que terminó sumamente mal.

Pese a su evidente nerviosismo el adolescente de 15 años se lanza al aire sin protección alguna, lo que resulta en una caída casi mortal. En el clip que circula en redes sociales se puede ver como Nicolas impacta directamente con la barra metálica que separa al público del escenario, golpéandose el pecho antes de siquiera tocar el suelo.

Las y los fans que se encuentran alrededor quedan paralizados por algunos segundos y uno de ellos enfoca el rostro de Nicolas, quien hace un gran esfuerzo para respirar e incluso se toma del cuello con una clara desesperación. El adolescente fue atendido inmediatamente por el personal médico del festival y trasladado con urgencia a un hospital cercano, en donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos, en estado grave.

Después de una serie de estudios, los doctores identificaron una contusión pulmonar, lesiones internas en el hígado y daño a uno de los riñones, además de heridas en piernas y hombro. Aunque no se dio a conocer el tratamiento que necesitará el adolescente, expertos afirman que requerirá semanas o incluso meses de recuperación física antes de regresar a sus actividades cotidianas.

Por su parte, la madre de Nicolas confirmó que presentará una denuncia penal por lesiones corporales culposas contra el artista, alegando negligencia y presión indebida sobre un menor de edad. De hecho, las autoridades locales ya abrieron un expediente legal formal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales. Lo que comenzó como un momento de ensueño para el fan, terminó en una caída que compromete su salud.

Fotografía: X/@0piumInside

El proceso buscará evaluar si hubo carga irresponsable en las acciones del rapero y si se incumplieron los protocolos de seguridad del festival con respecto a menores. Luego de estabilizarse, Nicolas brindó una entrevista para el medio internacional The Observator, en donde relató lo que pasó por su mente al momento del accidente.

Cuando caí, pensé que iba a morir. Me quedé sin aire. Pensé que si no recibía ayuda aquí, estos serían mis últimos momentos. (When I fell, I thought I was dying. I had no more air... I thought if I didn't get help here, these would be my last moments), dijo Nicolas de tan sólo 15 años.