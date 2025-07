Estaba destinado a ser un gran ídolo del rock, pero se ahogó en un río mientras nadaba

El 29 de mayo de 1997, el mundo de la música sufrió una pérdida irreparable con la trágica muerte de Jeff Buckley, uno de los artistas más singulares y aclamados de su generación. Nacido en el Condado de Orange, California, en 1966, Buckley emergió en la escena de clubes de vanguardia de Nueva York en la década de 1990. Cautivó a audiencias, críticos y músicos por igual con su incomparable talento.

La carrera comercial de Buckley comenzó en diciembre de 1993 con el lanzamiento de su EP de cuatro canciones, "Live At Sin-é", bajo el sello Columbia Records. El EP capturó la esencia cruda y conmovedora de Buckley, quien se acompañaba únicamente con su guitarra eléctrica en un pequeño café del East Village de Nueva York, el barrio que convirtió en su hogar. Las grabaciones en vivo en Sin-é ofrecieron un vistazo íntimo a un artista en la cúspide de su genialidad, revelando la profundidad emocional y la destreza instrumental que lo distinguirían.

Para cuando "Live At Sin-é" llegó a las tiendas, Buckley ya estaba en el estudio con Mick Grondahl (bajo), Matt Johnson (batería) y el productor Andy Wallace. De esas sesiones nació su álbum debut, "Grace", una obra maestra que incluía siete canciones originales como "Grace", incluso "Last Goodbye", junto con impresionantes versiones de clásicos como "Hallelujah" de Leonard Cohen o "Corpus Christi Carol" de Benjamin Britten. Poco antes del lanzamiento del álbum, el guitarrista Michael Tighe se unió permanentemente al conjunto de Jeff Buckley, coescribiendo en "So Real", otra joya.

El lanzamiento de "Grace" el 23 de agosto de 1994 marcó el inicio de una intensa fase de giras para Buckley. Desde Norteamérica hasta Europa, Japón y Australia, recorrieron incansablemente escenarios, forjando una reputación como una de las bandas en vivo más dinámicas. Sus presentaciones en vivo manifestaban su compromiso con la música. Durante este periodo, su talento obtuvo reconocimiento internacional, como lo demuestra el prestigioso "Gran Prix International Du Disque" que "Grace" le valió en Francia.

Leyenda

La dolorosa muerte de Jeff Buckley

En los meses previos a su muerte, Buckley se encontraba en Memphis, trabajando incansablemente en lo que sería su segundo álbum de estudio, conocido póstumamente como "Sketches (For My Sweetheart The Drunk)". Envió a su banda de regreso a Nueva York mientras él perfeccionaba nuevas composiciones o versiones en grabaciones caseras, preparando el terreno para una nueva etapa en su carrera.

La muerte de Jeff Buckley ocurrió en Memphis, Tennessee, el 29 de mayo de 1997. Esa tarde, Buckley se encontraba en el Wolf River Harbor, un afluente del río Misisipi, en compañía de Keith Foti, un roadie de su banda. Mientras éste último movía un radiocasete lejos del agua, Buckley, quien ya había nadado allí en otras ocasiones, decidió darse un chapuzón. Lo hizo completamente vestido, con camiseta, jeans, botas militares. Los rumores dicen que cantaba el coro de "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin mientras se adentraba en el agua.

Se dice que el guitarrista flotó de espaldas y nadó una corta distancia, pero la situación cambió cuando una estela provocada por el paso de un remolcador que se dirigía hacia el puerto generó fuertes corrientes, elevando el nivel del agua. Foti se distrajo momentáneamente para proteger el equipo, pero al volver la vista, Jeff Buckley ya no estaba.

Fue uno de los mejores de su generación. Crédito: jeffbuckley.com / Mikio Ariga

La desaparición de Buckley dio lugar a una intensa búsqueda por parte de las autoridades y buzos, pero su cuerpo no fue encontrado de inmediato. No fue sino hasta seis días después, el 4 de junio de 1997, cuando unos pasajeros a bordo del barco American Queen divisaron un cuerpo atrapado entre unas ramas a la orilla del río, a pocos cientos de metros al sur de donde había desaparecido.

Se confirmó que era Jeff Buckley; la autopsia posterior determinó que la causa de su muerte fue un ahogamiento accidental. Los informes forenses no encontraron rastros de drogas ni un alto nivel de alcohol en su sistema, lo que desestimó las especulaciones sobre un posible suicidio o influencia de sustancias. La tragedia conmocionó a sus fans y al mundo de la música, ya que Buckley se encontraba en Memphis preparándose para grabar su segundo álbum de estudio con su banda, un proyecto que prometía expandir aún más su innovador sonido.

A pesar de su corta discografía, el impacto de Jeff Buckley trascendió el tiempo. "Grace", su único álbum de estudio lanzado en vida, se convirtió en un referente para nuevas generaciones de músicos y amantes de la música, cimentando su lugar como un clásico atemporal. Su voz, que abarcaba cuatro octavas y se movía con una fluidez asombrosa entre la fragilidad y la potencia, sigue siendo una fuente de inspiración y admiración.