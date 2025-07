De estar en la cima del éxito, actor de “Cachún cachún ra ra!” ahora está en la ruina, no tiene casa y necesita una operación

Movido por la necesidad y urgencia de pagar una operación, una estrella de la televisión mexicana abrió su corazón y reveló que vive una crisis personal y económica debido a que está en la ruina. Su confesión resulta impactante porque en los años 80 triunfó gracias al éxito del programa cómico “Cachún cachún ra ra!” del que fue parte.

Giorgio Palacios, quien le dio vida a Giorgio, dio a conocer lo anterior en entrevista para la revista de farándula TVNotas, confesando que actualmente no tiene ni casa. El actor y comediante dijo que los problemas de dinero comenzaron tras la pandemia por el Covid-19 porque tuvo gastos médicos de su hermano y luego de sus padres a causa del cáncer.

Asimismo, el actor de “Cachún cachún ra ra!” también fue diagnosticado con carcinomas en la nariz, es decir, cáncer de piel, lo que significó más gastos. Pero eso no es todo porque en 2023 vivió las consecuencias del huracán “Otis” que afectó a Acapulco, Guerrero, donde vivía.

“Vivía en Acapulco. Me quitaron dos carcinomas (cáncer en la piel) de la nariz. Me operaron en un hospital privado. Leticia Perdigón me ayudó mucho. En esa época vino el huracán ‘Otis’ y perdí todo: mi carro, ropa, computadora, dinero, cadenas, celular y colección de lentes de marca”.