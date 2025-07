Cazzu rompe el silencio, confirma que Christian Nodal la obligó a irse de su vida | VIDEO

La rapera argentina Cazzu se ha encargado de mantener ocultos los secretos de su rompimiento con Cristian Nodal, quien es el padre de su hija Inti, cuya separación terminó con el matrimonio del cantante mexicano con la también intérprete connacional Ángela Aguilar. Sin embargo, en un programa reciente dio a conocer un dato más.

Cazzu acaba de estar en una entrevista para el canal de televisión argentino El Trece, donde la invitaron para degustar un poco de té, su bebida favorita, conversaron sobre el disco "Latinaje", pero también para hablar de su nuevo libro titulado "Perreo, una revolución", mismo que ya puedes obtener en línea a través de un ebook.

"Otro: día perdido" es el nombre del programa que conduce Mario Pergolini, quien le preguntó, entre otras cosas, sobre la libertad que hay en su vida, a lo que Cazzu respondió que por el momento es una mujer completamente libre, refiriéndose a que no tiene pareja sentimental, pero luego soltó una frase que le dio al vuelta a los programas de entretenimiento.

"No lo siento, aparte. A mí me encanta ser una persona libre, me obligaron, pero... Estoy libre ahora, voy libre por la vida y sin peligro. Yo tuve un impasse grande de tocadas. Me quedé embarazada, nació mi hija, me separé, estoy por salir a tocar de nuevo", fueron las palabras de la rapera argentina.