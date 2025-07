Tras la detención de su hermano, Nicky está preocupada por su papá, Julio César Chávez: “Es fuerte ver a mi padre sufrir”

En medio de la polémica por un proceso legal, Nicky Chávez, de 26 años de edad, reveló cómo se encuentra su familia por la detención en Estados Unidos de su hermano mayor, Julio César Chávez Jr., quien podría ser deportado y enfrenta una orden de aprehensión en México por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La exparticipante de “MasterChef Celebrity” le concedió una entrevista a Yordi Rosado en su programa de radio en Exa y externó su preocupación por su papá, Julio César Chávez, ya que expresó que está sufriendo por la situación legal que vive su hijo, quien el pasado 2 de julio fue detenido por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Nicky Chávez expuso que su papá suele ser visto como una figura fuerte, especialmente por su carrera como boxeador. Sin embargo, dijo que a puerta cerrada las cosas son diferentes, sobre todo porque ahora ve cómo está sufriendo debido a la situación legal de Julio César Chávez Jr. tanto en Estados Unidos como en México.

Asimismo, Nicky Chávez puso de manifiesto que defenderá a su familia de las críticas negativas, destacando que Julio César Chávez Jr. “no es un delincuente”. Recordó que su hermano mayor, quien tiene 39 años, ha cometido errores, pero podría estar viviendo un momento clave, ya que podría renacer, como en su momento lo hizo Julio César Chávez.

“Mi hermano no es un delincuente. Es muy nombre, no tiene un gramo de maldad. Estuvo enfermo, sí. Cometió errores, sí, pero no al nivel que lo están pintando (...). Quizás este es su momento de renacer, de reinventarse como lo hizo mi papá”, sostuvo la hija menor de “El gran campeón mexicano”.