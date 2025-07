Psicólogas destacan que “había una dinámica de poder” entre “Chespirito” y Florinda Meza, él era 20 años mayor

El impacto de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” es analizado por expertos en Psicología, como es el caso de las psicólogas titulares del podcast “Urbanas” mediante el que abordan diversos temas, como las situaciones mediáticas de figuras de la industria del entretenimiento. En este caso, las expertas -quienes sólo se presentan como Paulina Sánchez y Adriana Och- consideraron que “había una dinámica de poder” entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza porque él era 20 años mayor que ella.

Las psicólogas destacaron que la historia de amor de los famosos ha dado pie a que resurjan entrevistas que en su momento concedieron, pero las críticas negativas se dirigen principalmente a la actriz, quien es recordada por darle vida a doña Florinda en la serie “El Chavo del 8”. Ante esto, las especialistas indicaron que tanto ella como “Chespirito” tuvieron responsabilidad al empezar una relación sentimental mediante una infidelidad.

“Hay un montón en esta serie y el caso en general”, dijo Paulina Sánchez, quien cuestionó “¿es el de tema de Florinda (Meza) nada más o es el tema de Florinda como elemento que no sólo ‘destruyó una familia’, sino que (igual) ‘destruyó un elenco’, ‘destruyó un programa’, ‘destruyó los corazones de los niños…’, o sea, como si ella fuera la culpable de todo”. Noticias Relacionadas Una gira y una fiesta, las claves de cómo empezó el romance de “Chespirito” y Florinda Meza, según la bioserie

Florinda Meza demandaría a la bioserie de “Chespirito”: “La serie destapó el asunto”

Psicólogas analizan a Florinda Meza

La experta en Psicología añadió que Florinda Meza, quien actualmente tiene 76 años de edad, sí tuvo responsabilidad en varios aspectos, pero no fue la única culpable. Por lo mismo, expuso que Roberto Gómez Bolaños igual está implicado en las fallas, ya que no sólo se trató de que la actriz fuera “la tercera en discordia” para que se separara de su primera esposa, Graciela Fernández.

En tanto, Adriana Och comentó que Florinda Meza tiene un trasfondo familiar no tradicional y eso influiría en que tenga una visión diferente acerca del núcleo familiar, ya que, según las versiones que han surgido, no creció con sus padres, sino con sus abuelos. Pese a esto, terminó en un internado, así que creció alejada de la que debía ser su red de apoyo, lo que explicaría porque suele estar a la defensiva y enfocada en “sobrevivir”.

“Su estructura familiar es distinta a lo que la norma marca (...). Para ella, hace sentido que una familia se reestructurara de cierta manera, no afecta y sobrevivimos. Esta mujer pareciera que (dice) ‘no encontré contención emocional, cómo puedo sobrevivir en este mundo, tal vez con mis habilidades de palabra, inteligencia, mérito, de ser la mejor’. Si alcanzo a percibir una desconexión emocional”, expuso Adriana Och.

¿Florinda Meza es una villana o víctima?

Pese a esto, las psicólogas indicaron que esto no justifica el actuar de Florinda Meza. Además, subrayaron que Roberto Gómez Gómez Bolaños tuvo un rol importante en la vida de la actriz porque se conocieron cuando él era su jefe e incluso era considerado el “creativo del siglo”. Para ambas expertas en Psicología, esto enfatiza que al menos inicialmente tuvieron una historia con “una dinámica de poder”.

Otro tema del que hablaron las expertas en Psicología es la diferencia de edad porque “Chespirito” era 20 años mayor que Florinda Meza. De acuerdo con lo que se ha filtrado, la famosa tenía 22 años de edad y el actor 42 años cuando su romance en los sets de grabación comenzó.

“Él era más grande, (pero) era otra época y estaba normalizado. La madurez que tiene alguien en su cuarentas y en sus veintes no es la misma. Había una dinámica de poder muy marcada”, destacó Paulina Sánchez. “Sí creo que fue abrumador para una mente joven ser cortejada por ‘el genio del siglo’, por su jefe, por alguien que le llevaba tantos años”.

Las psicólogas añadieron que la “dinámica de poder”, al parecer, cambió con el paso de los años porque Florinda Meza empezó a mostrar dominio en Roberto Gómez Bolaños, situación que suele suceder en este tipo de vínculos porque algunas mujeres toman el rol que su pareja tuvo durante años. La diferencia de edad habría jugado nuevamente un rol clave, ya que él era un hombre mayor cuando ella se mantenía joven.

“¿Esto quiere decir que Florinda era una ‘villana’?, no. ¿Esto quiere decir que Roberto era un ‘villano’?, no”, dijo Paulina Sánchez, ya que también mencionó que Florinda Meza mostró una devoción hacia Roberto Gómez Bolaños, y, por su comportamiento, el actor demostró que ansiaba esto, sobre todo cuando, desde su visión, ya no lo obtuvo de su esposa porque no sólo era sino, también madre de seis hijos.