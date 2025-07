La vez que El Escorpión Dorado dio consejos sobre infidelidad: “si no quieres que se entere hazlo en otra parte”

El nombre de Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, no deja de ser tendencia, pues, desde que se retomó el tema de su infidelidad con la conductora Fabiola Martínez y desde que ella decidió romper el silencio y expuso las pruebas del romance el cual el periodista minimizó, el hermano de Werevertumorro no deja de dar de qué hablar.

Esta vez, usuarios de redes sociales, recordaron la vez en que El Escorpión Dorado dio consejos sobre la infidelidad, pues, el hombre en una entrevista reveló que una vez uno de sus seguidores le rogó para que no expusiera su aventura con otra mujer, ante esto, han criticado a Montiel de no seguir sus propios consejos.

En una entrevista realizada hace algunos años para el canal de YouTube Doble G, El Escorpión Dorado narró una anécdota que hoy resuena con otra dimensión. En el video, el youtuber relató que durante una grabación en Coyoacán un hombre se le acercó visiblemente angustiado. ¿La razón? Aparecía en el video acompañado de una mujer que, según confesó, no era su esposa.

“Me pidió casi de rodillas que quitara esa parte... y sí lo hice, porque al final estaba en su vida privada. Pero si no quieres que se sepa, pues no lo hagas o al menos no lo hagas en un lugar tan público”, expresó Montiel con tono burlón.