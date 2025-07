La canción de Julión Álvarez que pocos saben que escribió Pancho Barraza y que es un himno del regional mexicano

Francisco Javier Barraza mejor conocido como Pancho Barraza es un artista de música regional mexicana, pero además de interpretar las piezas también escribe las canciones que cantan otras estrellas, tal y como su compañero y amigo Julión Álvarez a quien le brindó el tema “A donde quiera que vayas”.

Pocos son los que saben que el tema “A donde quiera que vayas”, exitoso en voz de Julión Álvarez fue escrito por Pancho Barraza, un tema que es de los principales en voz del famoso “Rey de la taquilla” y que suma millones de reproducciones desde que fue lanzada en 2013 dentro del disco “Soy tu amigo nada más”, como el tercer sencillo

En el video de “A donde quiera que vaya” se aprecia a Julión Álvarez bajo la dirección de Manuel Gayosso en una historia en donde el famoso cantante sufre un rechazo de una fanática, pero al mismo tiempo lo lleva al recordar y ser fiel al respeto hacia su pareja sentimental actual.

Aunque es conocido mundialmente como Julión Álvarez, el verdadero nombre del famoso es Julio César Álvarez Montelongo, es un cantante mexicano de música regional mexicana nacido en Chiapas y que gracias a su carisma, pero sobre todo a su talento se ha convertido en una de las estrellas más queridas del regional mexicano.

Julión Álvarez actualmente tiene 42 años y en lo que respecta a su situación musical y profesional se sabe que hasta hace algunos meses estaba bien y en vísperas de hacer una gira por todo Estados Unidos, país al que no acudía después de varios años lejos debido a una serie de eventos derivados de sus problemas con la justicia.

Ahora Julión Álvarez sigue desarrollando los eventos que tiene programados para lo que resta del 2025 y busca solucionar lo de su visa de trabajo, tal y como varios de los famosos con estas limitantes para acudir a realizar los recitales a todos los paisanos en la unión americana.

A lo mejor soy algo peor de lo que crees

O a lo mejor te equivocaste de comentario

Mas la verdad me sentí mal

Pero ni modo

Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbo

Me voy de aquí pero me llevo la experiencia

De no tocar solo al mirar a una belleza

Pero el consejo que me diste se va conmigo

Con el te voy a recordar agradecido

A donde quiera que vaya

Tu vas estar en un espacio de mi mente

Y cuando alguien se me acerque con

Deseo le sabre decir que no

Y a donde quiera que vaya

Yo voy ha estar eternamente agradecido

Por recordarme con cariño a quien es mi gran amor

A quien hoy está conmigo

Y a donde quiera que vaya

Tu vas estar en un espacio de mi mente

Y cuando alguien se me acerque con

Deseo le sabre decir que no

Y a donde quiera que vaya

Yo voy ha estar eternamente agradecido

Por recordarme con cariño a quien es mi gran amor

A quien hoy está conmigo