Josi Cuen y Jorge Medina posponen todos los conciertos de Estados Unidos hasta 2026 y envían importante mensaje

Jorge Medina y Josi Cuen son todo un éxito con la gira “Juntos” que hacen en diversos sitios de México, pero en su búsqueda de llegar a Estados Unidos, las estrellas y ex vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón no han tenido tanta suerte, ya que sus visas de trabajo no han sido aprobadas.

Derivado de la cancelación de sus visas de trabajo para Estados Unidos, ahora los famosos tuvieron que suspender durante todo el 2025 los conciertos que ya tenían programados en diversas ciudades, y ahora lanzaron un nuevo comunicado en el que mencionaron que las fechas se realizarán en 2026.

Jorge Medina y Josi Cuen posponen eventos en Estados Unidos. Foto IG/jorgemedina

¿Cuándo serán los conciertos de “Juntos” en Estados Unidos?

Josi Cuen y Jorge Medina forman parte de las estrellas que sufrieron la cancelación, negación o el atraso de los trámites de las visas de trabajo para llevar a cabo las presentaciones programadas para Estados Unidos, por lo que las estrellas aún están en espera de la documentación necesaria para ofrecer información clara a sus fanáticos.

“Sabemos que todos ustedes nos están esperando con la misma ansia y emoción que nosotros. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por tanto apoyo y paciencia que nos han mostrado con respeto a nuestra gira del 2025. Hemos recibido innumerables muestras de cariño y de solidaridad ante este tema”, agregaron en el comunicado que está disponible en las redes de ambos artistas

¿Qué pasará con los boletos?

Los comentarios por parte de los fanáticos no se han hecho esperar y algunos piden que mejor cancelen para que devuelvan el dinero de las entradas, mientras que otros esperan las fechas que están por anunciar, así como también se sabe que los organizadores estarán dando a conocer más información al respecto a través de los correos electrónicos.