Jorge Salinas le confiesa a Elizabeth Álvarez que no es el amor de su vida, así fue el impactante momento | VIDEO

Las miradas están en el actor Jorge Salinas, de 56 años de edad, porque participó en una dinámica y en pleno programa en vivo le hizo una confesión a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, de 47 años: no es el amor de su vida. El momento quedó grabado en video y empieza a ganar popularidad en redes sociales.

Hoy viernes 17 de julio, el equipo de trabajo del programa “Sale el sol” contó con la asistencia de dos invitados especiales: Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, quienes incluso llegaron con looks a juego porque portaron prendas en gamas de color azul. Esto fue compartido en las redes sociales oficiales del programa bajo la leyenda “muchas gracias por visitarnos”.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no sólo convivieron con los titulares del programa televisivo, sino que también participaron en una dinámica, con la finalidad de que se sinceraron acerca de temas personales, así que ambos respondieron a preguntas.

La dinámica empezó con una pregunta de Elizabeth Álvarez a Jorge Salinas: “¿(quién) el amor de tu vida?”. El actor de “La que no podía amar” (2011 - 2012) analizó su respuesta y le respondió a su esposa lo siguiente: “El amor de mi vida… El amor de mi vida soy yo”. En respuesta, la famosa le dijo “qué padre”. Para completar su respuesta, el famoso añadió “debo consentir un poco más a este Jorgito.”

“A veces no me he amado tanto como he decidido, no me he amado tanto como debería, pero, definitivamente, el amor de mi vida soy yo. Creo que debo consentir un poco más a este Jorgito y hablarle con mucho cariño, con mucha más honestidad”, expresó Jorge Salinas.