City Safari de Pokémon GO llega a Cancún, fecha y costo de los boletos

Tras el éxito en Ciudad de México, São Paulo y Santiago de Chile, City Safari de Pokémon GO llega a Cancún, este bello destino turístico en Quintana Roo será sede del evento global de Niantic, por lo que ya se dieron a conocer todos los detalles de esta gran experiencia para los seguidores del juego.

El City Safari de Pokémon GO combina exploración urbana con realidad aumentada y es uno de los eventos más especiales para los seguidores de esta serie animada y su juego, por lo que este evento es uno de los más especiales del verano por que entrarán en contacto con Mudbray, Sigilyph y Goomy, solo por mencionar algunas de las especies acuáticas.

El City Safari de Pokémon GO que está programado para realizarse en Cancún los días 27 y 28 de septiembre, por lo que quien desee acudir deberá alistar maleta y el espíritu aventurero para adentrarse en el mundo de esta serie, pero ahora desde una de las sedes más impresionantes de todo México.

Los organizadores del evento han dado a conocer que los asistentes podrán acceder a una Investigación Temporal llamada “Exploradores de Eevee”, de igual forma a encuentros Eevee fondo temático de Cancún, actividades dentro del juego, zonas físicas de activación, estatuas de los líderes de equipo Candela, Blanche y Spark, y Poképaradas y más.

Para acudir al City Safari de Pokémon GO en Cancún los interesados deberán pagar un costo por entrada general de $190 pesos mexicanos que se puede comprar en la página oficial de Pokémon GO!, solo es importante primero que los usuarios se registren con su cuenta de la app y completen todas las instrucciones necesarias para acceder a una de las mejores experiencias y para muestra las casi 30 mil entradas que Niantic vendió en 2023 en Ciudad de México, por lo que se espera que esta vez el nivel para jugadores sea aún mejor.

“Los valientes Entrenadores están cordialmente invitados a participar en grandes festejos globales este verano en Pokémon GO Fest 2025! El espectáculo más trascendental de Pokémon GO del año regresa, repleto de alegría y nuevas revelaciones. Experimente tres espléndidas reuniones en persona a lo largo de la temporada y luego únase a millones de Entrenadores de todo el mundo en una fiesta mundial: Pokémon GO Fest 2025: Global” dicen en la página oficial.