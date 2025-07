The Legend of Zelda: ¿Quiénes son los actores confirmados para el live action?

Después de años de espera por parte de los fanáticos de una de las franquicias de videojuegos más exitosa y que pertenece a la compañía de Nintendo, por fin se ha anunciado a los actores que protagonizarán el live action de The Legend of Zelda. Estos videojuego cuentan la historia de como un valiente espadachín de nombre Link intenta salvar a la hermosa princesa del reino de Hyrule, Zelda.

Él siempre cuenta con la ayuda de algunos amigos hylianos y de otras razas, como Zora o Goron y mediante habilidades especiales, logra vencer al mal, que en muchas ocasiones es representado por el temible y poderos Ganondorf, el patriarca de la tribu Gerudo.

En esta ocasión, las compañías de Sony y Nintendo, quienes habían confirmado que se realizaría un live action del video juego The Legend of Zelda, han revelado los nombres de quienes encarnarán a Link y Zelda, siendo Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason, respectivamente.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del mismo Shigeru Miyamoto, creador de varios videojuegos, entre ellos, todos los de The Legend of Zelda.

El estreno en cines de "The Legend of Zelda" está previsto para el 7 de mayo de 2027. Foto: X

Soy Miyamoto. La película de acción real de "The Legend of Zelda" tendrá a Bo Bragason como Zelda y a Benjamin Evan Ainsworth como Link. Tengo muchas ganas de verlos a ambos. El estreno en cines de "The Legend of Zelda" está previsto para el 7 de mayo de 2027. Por favor, esperen un poco más", dijo en sus redes sociales.

La publicación además, cuenta ya con más de 94 mil Me gusta y esta acompañada por dos imagines que muestran un poco de como se verán Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como Zelda. Aunque la historia que se abordará aun sigue un misterio, varias especulaciones apuntaban a que podría relatar los hechos que se vivieron en la entrega de Breath oh the Wild, el videojuego que salió a la venta en 2017 para Nintendo Switch.

¿Quiénes son los actores confirmados para el live action The Legend of Zelda?

El actor británico Benjamin Evan Ainsworth, nació en Nottingham en 2008. Ainsworth debutó en televisión con un pequeño papel en la serie Emmerdale, pero fue su interpretación como Miles en la aclamada serie de Netflix The Haunting of Bly Manor (2020) lo que lo catapultó al reconocimiento internacional.

Posteriormente, prestó su voz al personaje principal en la versión live-action de Pinocho (2022) dirigida por Robert Zemeckis, compartiendo créditos con Tom Hanks. Su desempeño fue elogiado por la crítica, destacando su capacidad para transmitir emoción en un papel técnicamente complejo.

Benjamin Evan Ainsworth será el caballero. Link Foto: X

En 2025, Ainsworth regresó a la pantalla grande con Everything’s Going to Be Great, una comedia dramática protagonizada junto a Bryan Cranston y Allison Janney, estrenada en el Festival de Tribeca. Además, continúa como protagonista de la serie canadiense Son of a Critch, en la que interpreta a una versión joven del escritor Mark Critch.

Por su parte, Bo Bragason, actriz británica de 21 años, es reconocida por su carisma en pantalla y su creciente proyección internacional. Comenzó su carrera artística en teatro, participando en montajes escolares y compañías juveniles antes de dar el salto a la televisión. Su primer papel destacado llegó con la serie Renegade Nell (Disney+), donde interpretó a Roxy Trotter, un personaje que le permitió mostrar su rango actoral en un drama de época con toques de aventura.

Posteriormente, Bragason formó parte del elenco de The Radleys, una producción con tintes oscuros y familiares que consolidó su presencia en el medio. Su estilo interpretativo, que combina naturalidad con una intensa expresividad, ha sido elogiado tanto por críticos como por directores de casting.

Bo Bragason sera la hermosa princesa Zelda. Foto: X

Bragason, reservada en su vida personal, ha expresado en entrevistas su interés por los papeles complejos y su compromiso con historias que conecten emocionalmente con el público.

Aun falta que se confirmen a otros personajes que aprecerán en la película, en especial por el antagonista de la saga Ganondorf, el patriarca de la tribu Gerudo, que renace cada 100 años y poseedor de una de las partes de la Trifuerza. Sin duda los fans querán atentos a cuelquier próximo anuncio.