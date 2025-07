“Sí estuve al borde de la muerte”, querido conductor de “Hoy” revela el delicado motivo de su hospitalización: VIDEO

El pasado lunes 14 de julio se dio a conocer que el conductor de “Hoy”, Pedro Montiel, quien conduce la sección de moda del matutino de Televisa, se encontraba al borde de la muerte tras supuestamente haber recibido una golpiza relacionada por una recaída en el problema de adicciones, sin embargo, el propio presentador salió a aclarar la situación y aunque reconoció que sí estuvo a punto de perder la vida, señaló que sus problemas de salud se debieron a un accidente.

La noticia de la hospitalización de Pedro Montiel se dio a conocer a través del programa “El Chisme TV” y en dicho espacio conducido por Rodrigo Diéguez, Regina Castro y Rodrigo Fragoso se informó que el presentador de “Hoy” tenía la tráquea rota y que presentaba vómitos con sangre, además, se especuló que esta situación se había originado por una supuesta golpiza relacionada con un problema de adicciones, incluso, se señaló que posiblemente se habría tratado de un tema de odio por sus preferencias sexuales, por lo que, como era de esperarse, se generó una gran preocupación en torno al estado de salud del colaborador del matutino de Televisa.

Pedro Montiel también ha colaborado en "Cuéntamelo ¡Ya!". Foto: IG: pedromontieloficial

Pedro Montiel confirma que estuvo al borde de la muerte, esto fue lo que realmente le pasó

Durante una entrevista para TVNotas, Pedro Montiel desmintió haber sido golpeado y haber recaído en adicciones, sin embargo, reconoció que sí estuvo sumamente delicado de salud y aclaró que esta situación se debió a que sufrió una caída cuando salía de una tienda de conveniencia, señaló que estaba usando sandalias y durante una lluvia resbaló por lo que se golpeó fuertemente el rostro, lo que provocó que presentara una inflamación cerebral, visión doble, fatiga extrema y problemas de memoria.

Cabe mencionar que, Pedro Montiel señaló que hace algunos años atrás sufrió un accidente que le produjo un traumatismo craneoencefálico, por ello este nuevo golpe lo puso al borde de la muerte.

Por otra parte, “El Chisme TV” también difundió un fragmento de una entrevista con Pedro Montiel y en ella el conductor de “Hoy” reconoce haber estado al borde de la muerte, sin embargo, señaló que gracias a la intervención de su hermana pudo ser atendido, no obstante, contó que su estancia en el hospital fue sumamente complicada y se le escucha decir que en más de un momento pensó que no sobreviviría, no obstante, actualmente se encuentra en recuperación.

“Sí estuve al borde de la muerte, eso no lo voy a negar, a todos les quiero decir que estoy vivo, que estoy bien, hace una semana justamente cumplí una semana de haber salido del hospital (…), toda mi cara se raspó, el ojo se me puso negro y literal me di un trancazo muy fuerte, el dictamen es hemorragia en el tubo digestivo alto, empecé a sangran por dentro, si mi hermana no hubiera venido yo ya no estaría contándotela ahorita, yo ya no estaría vivo, le habló al 911 y me llevaron al hospital”, señaló Pedro Montiel.

Cabe mencionar que, hasta ahora, los conductores de “Hoy” se han mantenido completamente herméticos en torno a este desafortunado tema, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando hablen de este lamentable episodio por el que atravesó su compañero de emisión.