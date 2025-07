Se burlan de Florinda Meza en redes por este VIDEO donde dicen "finge" llorar

Florinda Meza ha sido el centro de las miradas en las últimas semanas, para ser más preciso desde que comenzó a transmitirse la serie de 'Chespirito: sin querer queriendo'. En esta ocasión las redes sociales reaccionaron a un video donde la actriz que dio vida a Doña Florinda llora en televisión nacional. Los internautas no creyeron que fuera real el llanto de la viuda de Roberto Gómez Bolaños durante la entrevista.

El video que generó la polémica en las redes sociales muestra a Meza sentada en el foro de 'De primera mano' en el 2020. Florinda empieza a cantar la canción que le escribió a Chespirito. Mientras interpretaba el sencillo, la viuda de Roberto Gómez Bolaños comenzó a llorar, pero no quería dejar de cantar a pensar de que el sentimiento se apoderaba de ella. Tras ver cómo la actriz continuaba con su interpretación, la gente aseguró que era bastante falso el momento que protagonizó junto a Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava.

La canción que interpretó Florinda Meza estaba dedicada a Roberto Gómez Bolaños. Entre los versos se puede ver reflejado el amor tan profundo que sentía la actriz por la leyenda de la televisión mexicana. Gracias al mensaje de la canción, la viuda de Chespirito se vio envuelta en el sentimiento y su voz se comenzaba a quebrar, pero no quería dejar de cantar. En un momento expresó "Oh Dios, no puedo cantar sin llorar".

"Cuando el amor se te acaba, la vida se va, pero hay un soplo de aliento y vuelves a amar. Ama y habrá luz en tu vida, una antorcha encendida en la oscuridad, ríe y el tiempo será grato, la magia de un relato nos hará soñar...", dice la canción dedicada a Roberto Gómez Bolaños.

La reacción de la gente al video en el que Florinda Meza llora

Los usuarios de X no dudaron en volver tendencia el video de la entrevista que se le realizó a la actriz en el 2020. Los fans de Roberto Gómez Bolaños y su nueva serie dejaron claro que el momento parecía falso, ya que nadie le creía que estuviera llorando mientras interpretaba la canción que le dedicó a la leyenda de la televisión mexicana.

"El video de Florinda Meza llorando diciendo no puedo cantar sin llorar es lo peor que me ha pasado en la vida", "Oh Dios no puedo cantar sin llorar", "Que cringe me da el video de la Florinda Meza diciendo: 'no puedo cantar sin llorar' JAJAJAJA wey poooor" y "No puedo cantar sin llorar... pero puedo llorar sin lágrimas", son algunos de los comentarios que se hicieron presentes en redes sociales tras volverse viral el clip de la viuda de Chespirito en DPM.

Este video se suma a las recientes polémicas en las que se ha visto envuelta en redes sociales. Se tiene que recordar que recientemente salió una solicitud en internet donde la gente pide que se quite la estatua que tiene en su pueblo natal, en Zacatecas para colocar una nueva estatua de Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños.